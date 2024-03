Pri slovenskej speváčke stáli všetci svätí: Rútil sa na ňu skrížený kamión... Zachránilo ju TOTO!

Ivana Regešová (Zdroj: Ján Zemiar)

Ivana Regešová sa vybrala na otočku za svojou mamimou do Handlovej. Nechcela sa do Bratislavy vrátiť v noci, a keďže sa na "návšteve" zdržala, tak mala naponáhlo. Po ceste domov sa ešte zastavila na pumpe, kde sa zakecala so ženou, ktorá na mieste pracovala. Nikdy by nepomyslela na to, že aj to jej zachráni život!

„O niekoľko desiatok minút neskôr som vošla na Handlovskom kopci do dediny a zrazu len vidím ako sa spoza zákruty na mna rúti skrížený kamión!!“ šokovala svojich fanúšikov prvými slovami. „Skrížený tak, ako to poznáme z videí na nete. Nebola námraza... Neviem, či zaspal, pozeral sa do mobilu, alebo len išiel rýchlo a podcenil prudkú zákrutu... Každopádne, bol cez celú úzku dedinskú cestu a ešte k tomu v zákrute!! Celú tú situáciu som vnímala spomalene a ako vo sne..." pokračovala.

„Bola som od neho pár metrov... Nejaký pud sebazáchovy mi ešte dovolil vyhodnotiť situáciu a vedela som, že jediná možnosť je pridať a stočiť to do járku. Urobila som to, zavrela oči, skrčila sa na stranu spolujazdca a čakala na náraz... Myslela som, že je po mne... Nie mojou vinou, z ničoho nič, za pár sekúnd,“ opísala.

(Zdroj: Topky.sk)

„Náraz neprišiel...Minul ma o pár milimetrov a pár sekúnd!! Bol to zázrak, neveriacky a nechápavo som ešte pár sekúnd sedela v aute a myslela som na maminu a pani pumpárku, ktoré ma zdržali. Vedela som, že som išla na sekundu presne!! A tak vám týmto príbehom, kamaráti, chcem len povedať, že majte sa radi, vážte si život a jeden druhého… Nikdy neodchádzajte z domu nahnevaní a keď vás niekto, alebo nieco zdrží, vedzte, že to má svoj dôvod... Pretože nikdy neviete, čo vás čaká za zákrutou... Môj anjel strážny včera nadomnou stál v plnej sile. Ďakujem Ti Bože,“ dodala na záver speváčka.