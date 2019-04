Adela Vinczeová otvorene o Slovákoch: Nielen mŕtvy môže byť osobnosť!

Anketa Najväčší Slovák sa blíži k svojmu vyvrcholeniu. Už v stredu 1. mája sa z obrazoviek RTVS dozvieme, kto si tento titul zaslúži najviac zo všetkých Slovákov. Tak ako predstavenie prvej stovky, aj vyhlásenie víťaza bude spolumoderovať so Štefanom Chrappom rozhľadená Adela Vinczeová.

Sama sa ocitla medzi sto najlepšími, koho Slovač považuje za niekoho, kto naozaj niečo dokázal.povedala nám plavovláska, ktorá v ankete skončila na 38. mieste.

Adela rozhodne patrí medzi ostrieľané, sčítané a vzdelané moderátorské esá na Slovensku. Sama vníma spomínanú anketu pozitívne, pretože minimálne rozvírila debatu o zaujímavých Slovákoch, o ktorých ľudia možno ani nevedeli. Sama má vo finálovej desiatke pár tipov, ktorým by titul Najväčší Slovák dopriala.

Adela Vinczeová si nemyslí, že osobnosť môže byť len ten, kto je mŕtvy či starý. Zdroj: Jan Zemiar

Práve v TOP 10 osobností, ktoré sa „pobijú" o výhru, je väčšina nominovaných už mŕtva. Jedinému žijúcemu, cyklistovi Petrovi Saganovi, robia v ankete spoločnosť Alexander Dubček, Jozef Gabčík, Andrej Hlinka, Gustáv Husák, Juraj Jánošík, Cyril a Metod, Anton Srholec, Ľudovít Štúr a Milan Rastislav Štefánik. „Stále mám dojem, že sa trošku rozdeľujeme v tom vnímaní osobností. Že až keď je niekto starý, prípadne mŕtvy, tak je hodný označenia osobnosť," vyjadrila sa Adela, pričom jej názor v podstate odráža aj finálová desiatka.

Podľa nej by však bolo fajn, keby sa do hlasovania v podobných anketách zapájali aj mladí ľudia a ešte lepšie, keby sa v nich objavili aj ako nominovaní. „Sledujem mnohých mladých ľudí, čo dnes všetko robia, aké majú projekty, plány, do čoho sa púšťajú. Do vecí, ktoré majú veľký rozsah a dopad na celú našu spoločnosť, že to prospieva viacerým. Tak si myslím, že tu už teraz sú osobnosti, len sa o nich až toľko nevie a sú možno mladí, len sa za nich nehlasuje," povedala nám na margo štatútu osobnosti.

Svojím spôsobom je osobnosť aj samotná Adela Vinczeová - Osobnosť televíznej obrazovky v kategórii moderátor. Zdroj: Jan Zemiar