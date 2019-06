Trapas známej Češky: Domotala meno Adely Vinczeovej!

PRAHA - Adela Vinczeová (38) si prednedávnom odbehla k našim susedom do Prahy, kde má z času na čas svoju talkshow. Pri tejto príležitosti si ju odchytila česká herečka a jej kamarátka Tereza Kostková (42), ktorá má na stanici Českého rozhlasu reláciu Blízká setkání a pozvala si ju ako hosťa. To však netušila, aký trapas si vyrobí.

Adela Vinczeová bola ako hosť Terezy Kostkovej v relácii Blízká setkání. Zdroj: Youtubec český rozhlas

„Dobrý deň, pozdravujem vás všetkých. A ďakujem za milé slová úvodného charakteru. Dokonca, prepáč, ja nechcem nejako opravovať a je to úplne jedno, ale viem, že s tým mojím novým priezviskom sa všetci trápia hrozne,“ vzala chybičku Adela s úsmevom. Toho sa moderátorka hneď aj chytila. „No ja tiež. Poď, prosím, oprav ma. Prečo to hovoríme Vinčeová?“ opýtala sa Kostková.

„Pretože to znie lepšie. Samozrejme znie to medzinárodne, ako keby som uspela niekde minimálne na pôde talianskeho filmu. Takže je to Vinczeová, obyčajné, maďarské,“ vysvetlila svoje priezvisko slovenská moderátorka, ktorá osvetlila pre českých poslucháčov aj to, že Viktor je z južného Slovenska a má nejakých maďarských predkov. Dokonca jej svokor aj po maďarsky hovorí. Na skomolenom mene sa napokon spolu pobavili a šlo tak o milý, úsmevný trapas.

Tereza Kostková priznala, že hoci sú dobré kamarátky aj ona má problém s tým, ako sa vyslovuje priezvisko Adely Vinczeovej. Zdroj: Youtubec český rozhlas