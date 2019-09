Kaliho manželka vyzerala ako bohyňa: Svadobné šaty za 8-tisíc!

BRATISLAVA - Uplynulá sobota bola pre rapera Kaliho (36) nezabudnuteľná. Oženil sa totiž s matkou svojej dcérky Nelky Alicou. Ich svadba prebiehala v kruhu rodiny a priateľov v Lozorne. Až do svadobného dňa boli šaty nevesty záhadou, no niekoľkými zábermi sa pochválila nielen ona, ale aj jej kamarátka. Vyzerala doslova ako bohyňa. Bodaj by nie, keď mala na sebe model za tisíce.

Kali a Alica si povedali v sobotu 7. septembra áno v Lozorne. Svedkami ich svadby boli najbližšia rodina a priatelia, medzi ktorými nechýbal ani Peter Pan s manželkou či Tina so Separom. A práve nevestina kamarátka sa pochválila medzi prvými so záberom s novomanželmi, kde krásne vidieť svadobné šaty.

Kali a Alica spolu vychovávajú dcérku Nely. Zdroj: Instagram Alicanails

Pani Magyaryová zvolila model z dielne Galia Lahav. Požičovné tejto značky sa pritom pohybuje okolo 3-tisíc eur. Alica mala na sebe nádherné šaty, ktoré lichotili jej postave, pričom ide zrejme o kolekciu Gala. Tá je síce v nižšej cenovej kategórii, no pre niektoré ženy je aj to pálka. Cena podobného modelu na internete je okolo 9-tisíc kanadských dolárov (približne 6 200 Eur). Podľa našich informácií by sa hodnota Aliciných šiat mala pohybovať vo výške 8-tisíc eur.

Či si ich dala kráska ušiť na mieru, zakúpila ich v salóne alebo si ich požičala, nevedno, no jedno je však isté. Alici to neskutočne pristalo a svojou krásou určite vyrazila dych aj svojmu dnes už manželovi Kalimu. Veď ako sama tvrdí, na svadbu si počkala. Stálo to však za to, lebo raper je doslova jej princom a láska medzi nimi doslova kričí na kilometre.

Z Alice bola nádherná nevesta. Zdroj: Instagram Alicanails/Frank Štabrila