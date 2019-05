Stopka pre zábavnú šou 2 na 1: Vinczeová a Dangl na Markíze končia... TOTO je dôvod!

Diváci Markízy si už zvykli na to, že v stredu ovládli prime time Dano Dangl s Adelou Vinczeovou a ich obetný baránok v podobe známej tváre šoubiznisu. Na paškál si vzali napríklad Jana Lašáka, rapera Kaliho či Nelu Pociskovú. Relácia, ktorá sa tešila veľkej obľube, však na obrazovkách modro-žltej televízie končí. Za všetkým by mali byť financie a časová náročnosť. Vyprodukovať jeden diel si žiada dlhé prípravy a veľa času na realizáciu bláznivých nápadov, a to najmä čo sa týka skrytej kamery. Relácia tak dostala stopku a ďalej sa nenakrúca.

V šou 2 na 1 si Vinczeová a Dangl pozvali aj Dianu Mórovú. Zdroj: TV MARKÍZA

„Televízia odvysiela iba nakrútené časti. Veľkým problémom je časová náročnosť. Každá časť sa vyrába v značne dlhom čase. Samozrejme však zohrávajú rolu aj financie. Je to nákladný projekt," povedal zdroj pre denník Nový Čas.

Nič však nie je definitívne stratené. Hoci je to ešte vo hviezdach, môže sa stať, že relácia sa opäť začne nakrúcať a vráti sa na obrazovky. Avšak skôr ako v roku 2020 to zrejme nebude. Moderátorka Adela Vinczeová to však berie z pozitívneho hľadiska. „Od začiatku bola dohoda na sedem častí. Čísla a ohlas sú však výborné, preo sa dá predpokladať, že v relácii budeme pokračovať v ďalšej sérii, no musí sa vyjadriť Markíza," povedala sa pre Nový Čas. Ak by aj relácia skončila, Adela má ešte stále svoju Chartshow.

Dano Dangl a Adela Vinczeová boli s televíziou vraj dohodnutý len na 7 častí. Zdroj: TV MARKÍZA