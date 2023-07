Kaliho koncert museli nečakane PRERUŠIŤ: Skoro som sa PO*RAL!

ŠAŠTÍN - Známy raper si servítku pred ústa nekladie. Všetko povie tak autenticky, ako to v danej chvíli bolo. Počas vystúpenia v Šaštíne, to na neho prišlo v tú najnevhodnejšiu chvíľu. Stál na schodoch, pred pódiom, už bola pustená jeho pieseň, no a zrazu...

Kali, vlastným menom Koloman Magyary, je známy svojou tvorbou u všetkých generácii. Od mladej až po tú staršiu. Obľúbenosť spomedzi všetkých slovenských raperov si vydobil hlavne rytmickými piesňami a úprimnými slovami v nich. Momentálne venuje všetok svoj čas rodine, ale keď príde víkend, ani on sa pracovným povinnostiam nevyhne.

Jeho fanúšikovia núdzu o vystúpenia nemajú. Koncertuje naozaj dosť, a to na rôznych miestach po Slovensku. Naposledy vystúpil na známom festivale v Bratislave, kde si milovníci rapu prišli na svoje. Avšak, aj on to pozná, keď niečo nevychádza úplne podľa predstáv. V relácii Bekimovo horúce kreslo si zaspomínal na zážitok, na ktorý len tak nezabudne.

Moderátor sa ho opýtal, či si spomína na nejaký vtipný moment spojený s alkoholom. Jeden sa mu vynoril, avšak opitý pri ňom nebol. „Hral som v Šastíne, mal som už ísť na pódium, už hralo moje intro a zrazu mi trebalo ísť na záchod," začal v úvode. „Toto mám spojené aj s alkoholom, pretože, neviem či to tak majú aj ostatní, ale ja pijem vodku, lebo z tej mi nie je zle a keď si nalejem, mne automaticky treba ísť na záchod," pokračoval.

„Už išlo intro, už som mal nastúpiť," a zrazu sa spred pódia vyparil a jeho koncert museli na istý čas prerušiť, keďže bežal na toaletu. „Potreboval som súrne záchod. Proste záchod bol pri vchode do klubu, odniesli ma cez celý klub. Biletári mi museli raziť cestu, lebo inak by som sa pos*al," vyjadril sa.

„Povedali mi, že tu budeš mať súkromie a otvorili mi takú miestnosť, ktorá bola mimochodom vchod B. Bola malá, 1x1 meter a tí ľudia stáli v tej chodbe. Ja som sa tam posadil, ale oni reálne počuli úplne všetko, čo sa tam deje, lebo boli hneď tam a ja som to musel dať von, lebo by som to proste nedal na tom koncerte,“ dodal s humorom.