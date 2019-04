Tehotná Jasmina Alagič: Stále to pred ňou schovávajú!

Jasminu sme stretli na predstavení novej kolekcie známej módnej značky, ktorá si za svoju ambasádorku vybrala práve sympatickú moderátorku. Jasmina má zmiešané korene a často sa prezentuje ako hrdá balkánka, a aj preto nás zaujímalo, ako to u nich doma vyzerá počas Veľkej noci.

„Moja mamina je kresťanka, otec moslim, to znamená, že my sme všetky sviatky aj oslavovali a Veľká noc je najväčším sviatkom v roku, budem si ho samozrejme užívať so svojimi najbližšími. Bude to o tom, aby sme si pripomenuli, akí sme šťastní, že sa máme,“ ozrejmila situáciu pôvabná tvár lifestylovej televízie.

Zdroj: Ján Zemiar,

Jasmina ako dieťa strávila veľa času s rodinou v Nemecku a z tejto krajiny si priniesli zaujímavú tradíciu. Dospelí totiž nezvyknú veľkonočné sladkosti deťom rozdávať, ale ich poschovávajú v byte či záhrade. Deti ich potom musia hľadať. U Jasminy tento zvyk pretrváva dodnes. „Ja som si to nejako prevzala, a tak vždy nejak schovávam sladkosti. Aj mama nám schováva sladkosti, aj keď sme už staré kravy, ale veľmi sa tomu tešíme,“ prezradila Jasmina so smiechom.

