Tehotná Jasmina Alagič si vyliala srdce: TOTO odkazuje Drobovej!

Bosnianka Jasmina Alagič je známa svojou srdečnosťou, pozitívnym prístupom, úsmevom od ucha k uchu, dobrou náladou a temperamentom. Úprimne vždy povie svoj názor aj pocity, čo urobila aj teraz na sociálnej sieti. Emočný štvrtkový výlev adresovala riaditeľke Fashion TV Gabriele Drobovej, ktorú svojimi slovami doslova rozplakala. Ako nám prezradila, Gabika si príspevok ani nedočítala do konca a ihneď volala dojatá a uplakaná Jasmine s otázkou, čo to robí.

Gabika Drobová sa po prečítaní Jasmininých slov rozplakala. Zdroj: Instagram G.D.

Moderátorka si blondínku nesmierne váži a už neraz ju nazvala svojou druhou mamou a skvelou priateľkou. Už viackrát ďakovala osudu, že jej do života Gabiku priviedol. Tentoraz si Jasmina vyliala svoje srdce skutočne až do dna a podobné slová by potešili snáď každú kamarátku.

„Mne dal život možnosť spoznať Teba, najprv pracovne a už to mi dalo nesmierne veľa. A po rokoch ľudsky. A to mi dáva toľko, že na to číslovka nie je. Stále rozmýšľam, kedy sa stal ten zlom, kedy sa zo vzťahu šéfka a, vlastne, môžem to pokojne tak povedať, zamestnanec stal vzťah priateľka, poradkyňa, bútľavá vŕba, sestra, ďalšia mama," napísala Alagič na svoj Instagram k spoločnej fotografii s Drobovou.

Pôvodom Balkánka sa blondínke poďakovala za všetko, čo pre ňu kedy urobila a ešte urobí. Gabika totiž s Jasminou a Patrikom prežíva ich spoločné šťastie z nadchádzajúcej svadby aj z tehotenstva ako plnohodnotný člen rodiny. Usmievavá budúca mamina nadobúda pocit, že jej to všetko nebude mať ako splatiť, a práve preto vyslovila svoj sľub.

„Môžem Ti ale sľúbiť, že sa Ti to budem snažiť „vrátiť" tým, že budeš mať vo mne človeka, ktorý bude vždy pri Tebe. A ak náhodou premýšľaš, kto ťa bude tlačiť a prebaľovať, keď budeš mať 120 rokov, tak Ti sľubujem, že pokým máš mňa, budeš všade potlačená včas a vždy v suchom," odkázala svojej druhej mame budúca pani Vrbovská.

Jasmina Alagič mala vo štvrtok svoj emočný výlev, ktorý adresovala Gabike Drobovej. Tú dojala natoľko, že jej vypadla aj slzička. Zdroj: Instagram J.A.

Podobné slová by zamávali zrejme s každým a najmä so ženou, ktorá má s druhou vzťah v rovine mama – dcéra. Gabiky sme sa opýtali, čo to pre ňu znamená a ako sa cítila. „Keď som si to dočítala do konca, tak som sa už úplne zosypala, lebo takéto vyznanie by si zaslúžil každý človek aspoň raz za život," povedala nám dojato a ešte dodala: „Neviem, čím som si to zaslúžila. Ale teším sa, že bude o mňa postarané, aj keď budem stará a možno budem potrebovať tú pomoc. O to viac, že ja vlastné deti nemám, tak toto je také strašne, strašne pekné." Na Drobovej hlase bolo počuť, že ešte teraz je z Jasmininých slov dojatá.