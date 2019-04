Prasklo tajomstvo Diany Mórovej: Pletky so známym slovenským hercom!

Dianu si ako hosťa pozvali do šou 2 na 1 jej moderátori Adela Vinczeová a Dano Dangl. Pri tejto príležitosti vyspovedali aj blízkych priateľov herečky, ktorí na ňu čo-to nabonzovali. Zrejme o najväčšie prekvapenie sa postaral Jakub Prachař, keď prišlo na tému muži.

„Hovorila mi takú príhodu, že kedysi chodila s takým slovenským hercom a on mal Oltcita. No a to ju hneď uhranulo. Tá ma zabije, ty vole,“ vyhlásil v dokrútke. Jeho posledné slová v záchvate smiechu zopakovala aj Mórová, no už jej nezostávalo nič iné, len vyjsť s pravdou von.

Jakub Prachař prezradil, že Diana kedysi chodila so známym slovenským hercom. Zdroj: TV MARKÍZA

„Ja som vtedy ešte nevedela, že má Oltcit. Mne učarilo, ako vyzeral. Vyzeral dobre, bol to známy herec, mal pred tridsiatkou. Povedal mi, poď von, ja ťa odveziem,“ zaspomínala si Diana s tým, že dotyčného vyhnala k autu skôr, keďže bol populárny a chcela sa vyhnúť prípadným rečiam.

Diana Mórová ako hosť v šou 2 na 1. Zdroj: TV MARKÍZA

Odišla sa za ním približne o päť minút neskôr. „Zbadala som Oltcita a skoro som odpadla. To bolo, že wau. A on mal ešte tie kreslá obalené v igelite,“ prezradila so smiechom herečka. Napokon však prišlo aj k odhaleniu identity muža, ktorý ju v minulosti očaril. „Nechcem prezrádzať meno ale… pozdravujem ťa, Maroš Kramár,“ zahlásila.

Diana mala blízko k hercovi Marošovi Kramárovi. Zdroj: FB/Hnevám sa

K jej priznaniu už snáď dodať len toľko, že keďže bol podľa jej slov Maroš pred tridsiatkou, ide o historku z poriadne dávnej minulosti. Herec totiž koncom apríla oslávi šesťdesiate narodeniny, a tak je zrejmé, že odvtedy uplynulo 30 rokov a samotná Diana nemala viac ako sladkých dvadsať. Išlo o románik, ktorý sa odohral predtým, ako herec spoznal svoju budúcu manželku, Natašu si bral až ako 39-ročný.