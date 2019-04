Kramárov rozvod po 20 rokoch: Toto sú najšťastnejšie okamihy jeho života!

BRATISLAVA - Maroš Kramár je výborný herec a medzi ženami bol vždy aj žiadanou partiou. Do manželstva sa však nehrnul. Oženil sa až ako štyridsiatnik, aj to svadbu zorganizovala jeho Nataša v podstate bez jeho vedomia. Hoci sa im postupne narodili tri deti, po 25 rokoch si povedali zbohom.

Maroš Kramár sa narodil 26. apríla 1959 do hereckej rodiny. On sa vybral rovnakým smerom a ako herec získal množstvo fanúšičiek nielen vďaka svojmu umeniu, ale aj ako celkom žiadaný muž. A on si roky túto pozornosť užíval a neviazal sa.

Až kým nestretol právničku Natašu. Tá po piatich rokoch vzťahu vzala veci do vlastných rúk a oznámila svojmu milému, aby zariadil ich sobáš na ambasáde v Lisabone, kam išli dovolenkovať. Pár mesiacov nato sa manželom narodila dcéra Tamara. Neskôr pribudli synovia Timur a Marko.

Nataša Nikitinová na Maroš Kramár necelých päť rokov po svojej svadbe Zdroj: TASR

Šťastná rodinka Maroša Kramára v roku 2004 Zdroj: TASR

V roku 2006 dostal Maroš Kramár ocenenie v rámci ankety Otec roka. Zdroj: TASR

V roku 2008 plesala Nataša Nikitinová s bruškom. Zdroj: SITA

Kompletná rodinka Kramárovcov na jeseň 2008 Zdroj: Peter Frolo

Po 20 rokoch manželstva a mnohých šťastných okamihoch prežitých v súkromí, ale aj na verejnosti – čo dokazujú naše fotografie vyššie – by nikto asi nečakal, že príde rozvod. O kríze sa hovorilo už na prelome rokov 2017 a 2018, Maroš a Nataša však odišli na spoločnú dovolenku a odkázali, že ich vzťah sa nerúca.

Nakoniec však ani napriek evidentnej snahe vzťah neudržali. V prvej polovici apríla prebehol rozvod, po ktorom sa herec vyjadril, že k svojmu dnešnému jubileu dostal ako darček slobodu.