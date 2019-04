Tehotná Bartalos sa pochválila fotkou s manželom, fanúšikovia ju sfúkli: Mary, je to choré!

Herečka Mary Bartalos sa ešte pred tehotenstvom venovala športu či skôr umeniu pohybu, ktoré vedie jej manžel. Hoci je už v pokročilom štádiu tehotenstva, stále cvičí, hýbe sa. Niektorí ľudia ju za to obdivujú a držia jej palce, iní v dobrom závidia, že to tak perfektne zvláda a tretia skupina ľudí by ju najradšej vyvesila na tabuľu hanby za to, čo ako budúca matka robí.

Brunetka sa totiž pochválila záberom s manželom, a to práve z workshopu movementu. Na nej Mary doslova lieta na nohách svojej lásky a pridržiava sa len jednou rukou. Takýto kúsok si vyžaduje dôveru v partnera, a to najmä v ôsmom mesiaci tehotenstva, kedy to môže, ale nemusí byť nebezpečné.

„Aj v 8. mesiaci lietam. Som rada, že moje telo mi to stále dovoľuje. Nie je to tak síce každý deň, už občas cítim, že postupne ide do tuhého," napísala budúca mamička k záberom, na čo sa do nej pustilo hneď niekoľko ľudí.

„Nič ma do toho, ale bol by som mega opatrný," znel jeden z komentárov a pridali sa aj ďalší. „Mary len opatrne," či „Toto teda nepodporujem. Môže sa hocičo stať, jeden zlý pohyb..." Našla sa aj žena, ktorá pritvrdila: „Tá prvá fotka je chorá, bohužiaľ."

Komentárov, ktoré Mary povzbudzovali či obdivovali, však bolo viac. Sama herečka musí najlepšie vedieť, čo si môže s bruškom dovoliť a čo nie. A kým sa cíti dobre a dôveruje svojmu partnerovi, pokojne sa na vlastné riziko môže púšťať aj do akrobatických kúskov.

