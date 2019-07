Čerstvá mamička Mary Bartalos 4 týždne po pôrode: Ukázala bruško... Ona vážne rodila?!

Sympatická herečka, ktorej popularita narástla vďaka seriálu Oteckovia, si dala s pôrodom načas. Hoci sa mal podľa jej slov chlapček narodiť na prelome mája a júna, napokon sa na svet vypýtal až v tretej dekáde júna. Napriek tomu, že Mary Bartalos ešte nemá za sebou šestonedelie, už si stihla strihnúť aj jedno fotenie, a to rovno spoločne s Katkou Saganovou.

Mary a Katka sa zverili do rúk fotografky s nezvyčajným menom Kristiana Kona. Fotenie bolo zamerané na produkty, na ktoré aj sama mamička nedá dopustiť. Nebolo by na tom nič zvláštne, no seriálová Linda prišla v čiernom crop tope a to, že by pred mesiacom priviedla na svet malého Noela, by na ňu v tú chvíľu netipoval nik. Necelých päť týždňov po pôrode má krásne ploché bruško.