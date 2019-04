Priznanie Voštinára po rokoch: Na koncert TÝCHTO hviezd sa prešmykol "zadara"!

BRATISLAVA - Bez peněz do krčmy nelez! Tak znie porekadlo našich českých susedov. Pre Vlada Voštinára ale, zdá sa, až tak úplne neplatí. Na vychýrený koncert sa dostal bez lístka a dokonca v prominentnej spoločnosti. S pravdou vyšiel von až po rokoch.

Husársky kúsok sa moderátorovi podaril ešte v čase, keď bol malý chlapec. Po rokoch sa rozhodol o zážitok podeliť, a to rovno s hviezdou, ktorá spomínaný koncert odohrala. Stalo sa tak v JOJkárskej šou, do ktorej ako tajný hosť zavítal gitarista skupiny Elán, Janko Baláž. Bol to práve ich koncert v Nitre, na ktorý sa malý Voštinár dostal takmer nebadane.

Zdroj: PR

Gitarista sa totiž podľa moderátorových slov nad ním zľutoval a previezol ho cez biletárov napriek tomu, že nemal lístok. Voštinára naložil do auta k ostatným členom kapely a prepašoval ho až do areálu koncertu.

Zdroj: TV JOJ

„Čo bolo málo divákov, že som ťa zobral?" reagoval po rokoch vtipne elánista. Moderátorovi sa však postaral o zážitok na celý život. „A kým elánisti, keď idú niekde, tak aby ich dav nezošrotoval, tak sa dekujú, ja som tak bol z auta vytrčený, že patrím k nim. Ale len na chvíľku," opísal príhodu divákom.

O tom, kto v kapele najviac spieva, ale aj úprimné vysvetlenie, prečo kapela odohrala už niekoľko posledných koncertov, sa dozviete viac v najnovšej epizóde šou Inkognito, ktorú odvysiela TV JOJ už v pondelok večer.