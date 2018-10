Posledné koncerty: Jožo Ráž odchádza z Elánu

Jožo Ráž

Zdroj: TASR

BRATISLAVA - Kapela Elán ohlásila posledný koncert už niekoľkokrát a matadori slovenskej populárnej hudby sa zakaždým ešte vrátili na pódiá. No líder Jožo Ráž sa netajil tým, že práve on má najväčšiu chuť to zabaliť. Aktuálne tvrdí, že s hudbou na 100% končí.