Moderátor Vlado Voštinár sa druhýkrát oženil: Ale veď... To je stále tá istá!

Známy moderátor, ktorého len o chlp minulo víťazstvo v ankete OTO, sa na udeľovaní cien už tradične ukázal aj so svojou krásnou manželkou Klaudiou. Obaja aj po rokoch pôsobia spokojne a zamilovane a to aj nedávno potvrdili. Romantiku si totiž zopakovali a počas dovolenky na ďalekom Mauríciu si svoje áno povedali po druhýkrát priamo na pláži.

Zdroj: TV JOJ

„Lebo raz jej nestačilo. Vieš, aké sú ženy, musíš dvakrát povedať áno, aby to zobrali na vedomie," s úsmevom okomentoval moderátor pre magazín Topstar, prečo sa pre tento krok rozhodli. „Ja by som pokojne aj tretíkrát, ale on už nechce. Bola to sranda. Rodinná dovolenka spojená so svadobnou cestou. Predtým sme ju nemali v podstate, tak sme si to takto zopakovali," vysvetlila pôvabná Klaudia.

Vlado síce manželku druhýkrát o ruku nepožiadal, no ako spečatenie sľubu dostala od manžela aj krásny diamantový prsteň. Po obrade sa spolu s priateľmi vybrali na večeru, aby dôležitý životný krok oslávili. Manželia si tak potvrdili, že pravá láska nevychladne ani po rokoch a my dúfame, že majú pred sebou ešte množstvo šťastných rokov.