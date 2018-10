Vašo Patejdl na vrchole slávy: Pre toto odišiel z Elánu

BRATISLAVA - Hudobník Vašo Patejdl (64) stál za zrodom legendárnej skupiny Elán. Práve on oslovil Joža Ráža, aby založili skupinu, ktorá dobyje celý svet. Síce im to vyšlo len v Česko-Slovensku, ale ich popularita bola nesmierna. Napriek tomu sa zrazu skladateľ a klávesista rozhodol kapelu opustiť.

Vašo Patejdl sa narodil 10. októbra 1954 v Karlových Varoch, rodina sa však o šesť rokov neskôr presťahovala do Bratislavy. Vyštudoval kompozíciu na Vysokej škole múzických umení.

Už v puberte mu napadlo vytvoriť kapelu – ako 14-ročný založil Elán. Oslovil Joža Ráža a ich métou bolo založiť kapelu, ktorá bude najslávnejšia na svete. Nakoniec sa im podarilo stať najpopulárnejšou skupinou na Slovensku a v Čechách.

Zdroj: YouTube

Napriek tomu Vašo na prelome rokov 1984 a 1985 Elán opustil. „Ja som párkrát v živote urobil také rozhodnutie, ktoré nie je veľmi nejako racionálne vysvetliteľné, a toto bolo jedno z nich,” prezradil v lete v markizáckom Reflexe. „My sme nemali medzi sebou žiadny problém, ja som nemal žiadne ambície, že chcem ísť sám robiť. jednoducho to na mňa prišlo. Ja som si vtedy hovoril, že je toho veľa, nestíham to, rodina trpela, mňa to už ani nebavilo tak, to cestovanie a všetko možné,” vysvetlil a s úsmevom dodal: „Ale keď sa teraz nad tým zamyslím, možno to bolo práve to, že som pochopil, že sa nikdy tou najslávnejšou kapelou na svete nestaneme.”

V skutočnosti sa Vašo chcel viac venovať hudbe a skladať, proste robiť tú štúdiovú prácu, ktorá ho baví najviac. Na to totiž pri množstve koncertov, ktoré Elán ročne odohral, príliš veľa času nebolo.

S Elánom nahral prvé štyri albumy – Ôsmy svetadiel, Nie sme zlí, Elán 3 a Hodina slovenčiny. V roku 1985 získal striebornú Bratislavskú lýru za pesničku Chlapčenský úsmev, zložil hudbu k filmu Fontána pre Zuzanu. V roku 1986 vydal prvý sólový album Chlapčenský úsmev. Rok nato získal zlatú lýru za pesničku Umenie žiť, vydal druhý album Lov na city. V roku 1989 vydal tretí album Mon amour. Produkoval album Beáty Dubasovej, napísal hudbu do filmu Fontána pre Zuzanu 2, v roku 1996 obnovil spoluprácu so skupinou Elán. Rok nato vydal album Spovedaj ma zo spomienok.

V roku 2002 usporiadal svoje zatiaľ najväčšie koncertné turné Vašo Patejdl Tour 2002. V roku 2004 vydal zatiaľ posledný album Do očí. Pracoval na viacerých muzikáloch – Adam Šangala, Jack Rozparovač, Fontána pre Zuzanu, Tisícročná včela, Don Juan, Ôsmy svetadiel, Alenka v krajine zázrakov.