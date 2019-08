Jano Baláž z Elánu má o 21 rokov mladšiu ženu: Je to kočka... A perfektne vydarená!

Ján Baláž sa narodil 24. augusta 1951 v Nitre. Od svojich ôsmich rokov žije v Bratislave, kde už počas základnej školy navštevoval ľudovú školu umenia. Učil sa hrať na husle, gitaru a trumpetu. Po maturite sa dal na štúdium farmácie, ktoré ale neskôr vzdal.

Talentovaného Jana totiž lákala hudba. V roku 1967 sa podieľal na založení kapely Modus, v ktorej hrával na gitare zhruba osem rokov, až do odchodu na základnú vojenskú službu. Jeho meno si však väčšina ľudí spája s iným legendárnym zoskúpením - a to so skupinou Elán, ktorej členom sa stal na jeseň roku 1980 a pôsobí v nej dodnes.

Jano Baláž je členom legendárnej kapely Elán. Zdroj: SITA

Jano Baláž pred rokmi. Zdroj: SITA

Baláž je nielen gitaristom a spevákom, ale aj skladateľom. Na konte má desiatky skvelých hitov. Spomeńuť možno Amnestia na neveru, Bosorka, Sestrčka z Kramárov, Kráľovná bielych tenisiek, či Zaľúbil sa chlapec a iné.

Keď je reč o láske. Tú spečatil legendárny Elánista svadbou dvakrát. S prvou ženou má syna a dcéru. Hudobníkovou druhou manželkou je výtvarníčka Danka, ktorá je od neho mladšia o 21 rokov. Porodila mu tiež dcéru a syna, ktorým sa slávny tato podľa vlastných slov naplno venuje.