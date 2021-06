Gýčový HROB Dana Nekonečného (†52): Uff, rozhodne ho neprehliadnete!

Dan Nekonečný zomrel pred dvomi rokmi v marci.

PRAHA - Najväčší český šoumen Dan Nekonečný (†52) zomrel 23. marca 2019, no jeho nehybné telo našli až o tri dni neskôr. Celé dva roky bola polovica jeho popola provizórne uložená v rodinnej hrobke v Boskoviciach. Do konca júna by sa však kráľ rozkoše mal dočkať vlastného hrobu. A ako sa dalo čakať, bude neprehliadnuteľný!