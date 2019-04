Šindlerovej pikantné odhalenie v spoločnosti: Hlboký výstrih a... Ej, čo to tam vykúka?!

BRATISLAVA - Približne pol roka sa niekdajšia hviezda vôbec prvej Superstar, ktorú mnohí tipovali na víťazku, po dlhej odmlke opäť objavuje v spoločnosti. Martina Šindlerová (30) sa pred rokmi vydala, stiahla sa do úzadia a vychovávala svoje deti. Šoubiznis nechala tak, no po rozvode sa opäť vrátila. V pondelok sa ukázala v odvážnom outfite a...

Martinu Šindlerovú snáď netreba ani predstavovať. Víťazstvo prvej série Superstar jej uniklo len o vlások. Hoci mala sľubne našliapnuté stať sa hviezdou a určitý čas aj spievala, šoubiznis nakoniec nechala tak. Naplno sa venovala manželovi a svojim deťom. Minulý rok sa však prevalilo, že speváčka sa rozvádza a odvtedy sa objavuje aj v spoločnosti.

Martine overal svedčal, avšak jej upravené prsia sa takpovediac drali von. Zdroj: Jan Zemiar

Pomalými krôčikmi sa vracia späť na scénu a nastúpila na loď vo vodách slovenského šoubiznisu. Dokonca už stihla nahrať aj svoju novinku, a to v spolupráci s Mirom Jarošom. Čoraz viac sa objavuje na spoločenských akciách a inak to nebolo ani počas dňa bláznov, kedy si prišla do jedného z bratislavských kín vychutnať čiernu komédiu Teroristka.

Maťa je pekná a mladá žena a po nedávnom zákroku sa môže chváliť aj slušným poprsím, ktoré vystavila na obdiv v džínsovom overale. Stačila však chvíľka nepozornosti a brunetka ukázala aj to, čo nechcela. Snehobiela podprsenka si našla cestičku von a z výstrihu jej vykukla. Toto zrejme speváčka v pláne nemala!

Stačila chvíľka nepozornosti a hopla, podprsenka vykukla! Zdroj: Jan Zemiar