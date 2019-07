Neobyčajne obyčajné leto Mira Jaroša: Plány detského miláčika vám vyčaria široký úsmev na tvári

„Našťastie sme si to tento rok zariadili tak, že budeme hrať len na niekoľkých festivaloch. Minulý rok to bolo trochu hektické, tak si tento rok dávame prestávku aj na oddych a na súkromný život,“ povedal interpret, ktorý sa len prednedávnom vrátil z Izraela, kde bol s kolegami z kapely. „Prešli sme si Jeruzalem, okúpali sa v Mŕtvom mori... Zobral som ich na miesta, ktoré som už veľakrát videl a mám ich rád,“ priblížil Jaroš.

Krátko na to spevák stihol i ďalšiu, oddychovejšiu dovolenku s mamou. „Boli sme v Chorvátsku na ostrove Mljet. To je taký tichučký ostrov, na ktorom ani nie je veľmi kam chodiť, bol to len rýdzi relax,“ usmial sa Jaroš. „Teraz žijem taký hektický život, každú chvíľu som na nejakom inom mieste, doma mám všetko porozhadzované, nemám čas ani si oprať veci, chodím domov len na pár hodín... Takže som vyslovene túžil len si tak sadnúť na pláž a pozerať sa okolo seba. Iba pokoj...,“ zdôveril sa.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Ako sympatický interpret dodáva, chvíle oddychu ho inšpirujú i k písaniu nových textov. „Chystám totiž teraz okrem detských vecí aj pesničky pre dospelákov,“ prezradil. „Chcel by som v blízkej budúcnosti dokončiť celý album. Trištvrťku hudby už mám nahratú, už len dopísať texty a naspievať to, no akurát, čo čert nechcel, môj producent si dal postaviť nové štúdio a staviteľ podcenil kvalitu vyhotovenia a zakrátko mu ho vytopil dážď, takže sa tam teraz nedá nahrávať, musíme počkať, kým sa situácia napraví. Techniku sa, našťastie, podarilo zachrániť, no v tejto chvíli teda neviem, kedy album dotiahneme,“ uviedol Jaroš.

Veľkolepé turné

Obľúbený spevák sa však zatiaľ rozhodne nebude nudiť. Okrem nahrávania skladieb pre dospelákov totiž chystá v auguste i detské Amfik Tour, v rámci ktorého si urobí zastávky v amfiteátroch v Skalitom, Humennom, Martine a Senici. „Na toto turné sa naozaj veľmi tešíme. Bude zatiaľ len v štyroch mestách a budú to trošku iné koncerty, ako na aké sú zvyknutí naši fanúšikovia v kultúrnych domoch alebo na festivalových pódiách. Budeme hrať program, ktorý pripravujeme špeciálne pre toto turné. Zaznejú aj pesničky, na ktoré ľudia veľmi dlho čakajú a ešte sme sa nedopracovali k tomu, aby sme ich nacvičili. Tak dúfam, že aj takto spravíme deťom pekné leto...,“ podotkol interpret, ktorý len pred pár dňami urobil deťom radosť klipom k pesničke Planéty.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

„To bolo pre hlavného aktéra fakt náročné nakrúcanie... Potreboval som jedno dieťa prezliecť za mimozemšťana, čo obnášalo, že mu museli urobiť odliatky tváre a potom mu na tvár šesť hodín aplikovali masku. A na to všetko musel ešte dve hodiny stáť pred kamerou... Nie každý by to dal, ale Šimonko sa na túto úlohu podujal a všetko to majstrovsky zvládol,“ vychválil Jaroš hlavného protagonistu svojej aktuálnej novinky.

Okrem toho spevák v tejto chvíli pripravuje pre deti aj nové DVD a dokončuje klip o strašidlách. „Ten sme už nedávno nakrútili. Bude to na podobnú nôtu ako bol Thriller od Michaela Jacksona. Postavili sme aj cintorín, bolo to veľmi zaujímavé, asi najnákladnejší a najnáročnejší videoklip a zatiaľ najdlhšie nakrúcanie v mojom živote. Nič podobné som ešte nezažil, cítil som sa, ako keby sme točili malý film. Tak uvidíme, aké budú reakcie. Ja len dúfam, že to dopadne tak, ako si predstavujeme,“ poznamenal 41-ročný rodák zo Žiliny.