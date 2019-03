Český kráľ samby Dan Nekonečný očami dcéry Terezy: TAKÝTO bol naozaj!

Terezu Kardovú vychovával spevák od jej siedmich rokov, keď sa s jej mamou Zuzanou pred 19 rokmi nasťahovali do spoločnej domácnosti. Ku svadbe sa síce nikdy neodhodlali, no Nekonečný bral Terezu podľa jej slov ako svoju vlastnú. Tereza ešte pred pár rokmi českému portálu blesk.cz prezradila, ako sa s večne usmiatym spevákom žilo a aký bol v súkromí.

Zdroj: TV JOJ

„Je to normálny človek, dá sa s ním porozprávať o čomkoľvek, poradí, stará sa. Dokáže mi poradiť aj ohľadom mužov. Mama ma dosť stráži, ale on mi povie, že ho pozveme na večeru, pokecáme s ním a uvidíme. Ľudia si myslia, že to, ako sa správa, je len jeho imidž, ale on je taký naozaj. Bezprostredný a plný energie," opísala otčima Tereza a prezradila aj jeho nevšedný harmonogram. „Chodí spať o siedmej ráno a vstáva o siedmej večer. V noci potom väčšinou skladá hudbu."

Neodmysliteľnou súčasťou šoumenových vystúpení boli pestré kostýmy. Ani tu však nešlo o žiadnu pretvárku. Spevák totiž extravagantnému štýlu holdoval aj v súkromí. „Najradšej má žltú farbu. Ale veľa nosí aj červenú a miluje košele. Doma nosí svoje obľúbené leopardie trenky," bonzla na Nekonečného Tereza.

Zdroj: Bontonfilm

Spevák s partnerkou a dcérou veľa cestovali a balenie kufrov museli zvládať pomerne často. Cestovanie a neustály kolotoč sa nakoniec stal dvojici osudným a spevák s partnerkou Zuzanou si povedali zbohom. „Najhoršie je, že som mu povedala, že bezo mňa neprežije ani päť rokov a to časovo vychádza na tohtoročný máj. Hrozne to bolí," prezradila pre super.cz Zuzana.

Bohužiaľ, jej mrazivá predpoveď sa naplnila takmer na mesiac presne.