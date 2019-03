Dana Nekonečného (†52) našli mŕtveho v kúpeľni: TOTO je príčina smrti?!

V utorok pred obedom bola k úmrtiu 52-ročného muža privolaná pražská polícia a záchranka, pričom sa potvrdilo, že ide o bláznivého showmana Dana Nekonečného. Bez známok života ho objavil v prenajatom dome domáci. Údajne bol spevák mŕtvy takmer tri dni.

Dana Nekonečného našli v utorok v jeho dome. Zdroj: danielnever.webnode.cz

Podľa potvrdených informácií našli Dana v kúpeľni. Podľa najnovších správ bol vraj objavený priamo vo vani. „Ležal vo vani, ale ako sa do nej dostal, či to bol infarkt pri kúpeli alebo to bolo inak, to zatiaľ neviem,“ prezradil jeden zo susedov českému Blesku.

Susedia sú toho názoru, že Dan Nekonečný umrel na infarkt. Hoci to ešte súdna pitva nepotvrdila, k tejto alternatíve sa prikláňa aj jeho sestra Lenka a tiež bývalá partnerka Zuzana. „Podľa mňa a aj jeho sestry mu zlyhalo srdce. Často sa sťažoval na bolesti a mával tie svoje infarktové záchvaty," povedala Kardová pre Expres.cz. Podľa informácií českého Blesku zložil ministra rozkože skutočne infarkt, pričom to potvrdila práve jeho bývalá láska.