Na Dana Nekonečného (†52) spomína taxikár: Šňupal koks, nechával bordel...

PRAHA - Minulý týždeň odišiel do umeleckého neba nezabudnuteľný a život milujúci showman Dan Nekonečný (†52). Spevákovi zlyhalo srdce a infarkt sa mu stal osudným. V dome, ktorý si prenajímal, ho našiel jeho domáci, pričom minister rozkoše mal ležať vo vani. Ešte počas života sršal dobrou náladou a vo veľkom využíval na prevoz taxi službu. Jeden z taxikárov si na Dana zaspomínal...

Dan Nekonečný bol doslova živel. Keďže miloval párty a zábavu a neraz sa poriadne odviazal, vo veľkom využíval možnosti a služby pražských taxikárov. Dokonca aj počas dňa, keď na žiadnej párty nebol. Hneď niekoľko šoférov taxíka malo tú česť kráľa samby odviezť na miesto určenia. Jeden z nich si Nekonečného zaspomínal na stránke Přiznání taxikářů.

„Zomrel Daniel Nekonečný, postrach nejedného pražského taxikára. Nie tak postrach môj. Síce dával totálne minimálne prepitné, šňupal vzadu koks, trúsil po sedačkách desiatky trblietok, flitrov a korálok, zamoroval vzduch robustnými vôňami svojich maharadžovských voňaviek (o ktorých tvrdil, že keď nimi navonia môj taxík, tak mi každá žena okamžite podľahne),“ začal svoje rozprávanie jeden muž, ktorý Dana vozil pravidelne.

Kam Dan Nekonečný prišiel, tam nechával za sebou trblietky a flitre. Zdroj: TV JOJ

Napriek tomu, že začiatok napovedal nie veľmi príjemnú spomienku, opak je pravdou. „Ja si budem navždy pamätať ten moment, keď som pre neho prišiel v jeden beznádejne daždivý deň k nemenovanému obchodnému centru a on sa zjavil so žiarivo žltým slnečníkom, sombrerom, celý posiaty trblietkami a dobrou náladou a poprial mi žiarivo slnečný a vesmírny deň, plný pozitívnych vibrácií, usadil sa na zadnú sedačku s prúteným košíkom plným laskominiek a zavelil – Nech sa práši za kočiarom a nastavte tu klímu na najvyššiu možnú mieru, pretože som horúce slnko a srdce mi ide na doraz!“ opisuje taxikár jednu zo spoločných jázd.

Vodič auta sa v danú chvíľu usmieval. Najmä, keď si všimol ohromené pohľady postáv za oknom, ktoré boli oblečené v šedom. Ako sám tvrdí, v porovnaní s Danom a v tú chvíľu mu pripadali ako mátožné tiene, nenaplnené potenciály vlastných predstáv o živote. V kontraste s vonkajším svetom mal v taxikár v aute žiarivého ministra rozkoše, ktorý si spieval.

„Bol som niekde inde, bol som v Latinskej Amerike, tancoval som rukami na volante sambu s brazílskymi tanečnicami, podupával som nohou na pedáli, bolo mi zima, pretože som mu tu klímu fakt dal na plný výkon a on si rozhaľoval košeľu a široko sa usmieval a mieril za ďalším žltým dobrodružstvom,“ priblížil svoje dojmy. A práve to je to, ako si ho bude vždy pamätať.

„Prevalcoval všetku skutočnosť svojím postojom, vzhľadom, náladou, úsmevmi a podivnými hláškami. Na niektorých klientov zabudnete, ale na neho nezabudnem nikdy. RIP Dan a roztrblietaj nebesá!“ zakončil spomienku taxikár, ktorému Dan ostane navždy v pamäti ako blázon, ktorý si išiel svoje a bolo mu jedno, čo si pomyslí okolie. Mal svoj svet, ktorý miloval. Svoj slnečný svet brazílskej samby.

Jeden z pražských taxikárov si zaspomínal na Dana Nekonečného. Zdroj: FOTO: Faceook ​