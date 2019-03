Záhadná smrť Dana Nekonečného (†52): Našiel ho domáci, mŕtvy bol už 3 dni!

Dan Nekonečný patril k najextravagantnejším umelcom českej scény, ktorého poznali a milovali aj na Slovensku. Nielen jeho štýl obliekania bol bláznivý, ale aj celý jeho život.

Robil šialené rozhodnutia a neraz mu išlo pri jeho dobrodružstvách o život. Umelca našli v utorok pred obedom v dome v Řeporyjách, kde býval. Na mieste zasahovala záchranná služba aj polícia. „Kriminalisti na mieste nezistili známky cudzieho zavinenia, presnú príčinu úmrtia určí až súdna pitva,“ povedala Andrea Zoulová, hovorkyňa Policie České republiky pre Blesk.

Pred domom Dana Nekonečného zasahovala v utorok záchranka aj polícia. Zdroj: Profimedia

Hoci ministra rozkoše a milovníka brazílskych tanečníc našli v utorok, podľa slov jeho expartnerky Zuzany Kardovej je mŕtvy už dlhšie. „Našiel ho majiteľ domu a vraj tam ležal skoro tri dni, to je tak strašné,“ prezradila nešťastná žena. „Dávam si to za vinu, bola som kúsok od neho a nepomohla mu. Neviem, čo sa stalo, ale je mi tak strašne ľúto, keby zavolal, napísal...“ zadúšala sa plačom Kardová.

Kým súdna pitva určí, čo bolo príčinou smrti showmena, ľudia môžu len hádať. Umelec totiž trpel epilepsiou, no podľa Zuzany sa neliečil tak, ako by mal. Podľa jeho kamaráta mohlo ísť zasa o zlyhanie niektorého z orgánov. „Ja sa domnievam, že to bolo náhle zlyhanie organizmu, či mu zlyhalo srdce, alebo iný orgán,“ prehovoril o svojom názore kamarát Nekonečného, DJ Uwa pre český Blesk.

Zatiaľ je telo zosnulého v rukách polície a čaká sa na výsledky pitvy. Potom sa s ním budú môcť jeho sestra a priatelia dôstojne rozlúčiť, pričom posledné zbohom by malo prebehnúť v Motole a po obrade by mali Dana odviezť do Boskovic do rodinnej hrobky. Dan mal z rodiny už len sestru Lenku, ktorá by mu mala zorganizovať rozlúčku spoločne s jeho bývalou partnerkou Zuzanou Kardovou.