Vytočení diváci JOJky sa búria: Zhrabli 60 000 € za nesprávnu odpoveď!

Do redakcie sa nám ozvalo viacero čitateľov, podľa ktorých výhra nebola zaslúžená. Pri záverečnej otázke, koľko mozgov má pijavica, pani Gabika označila ako správnu možnosť odpoveď s číslom nula. To sa však nepozdávalo verejnosti. Na internete sa rozprúdili búrlivé diskusie, kde sa ľudia zhodujú, že pijavica má až 32 mozgov, čo dokladajú množstvom článkov z internetu. Súťažiaca tak podľa nich mala odísť s prázdnymi rukami, nie mastnou sumičkou vo vrecku.

Odpoveď, že pijavica nemá žiadny mozog, bola podľa viacerých divákov i množstva internetových zdrojov nesprávna. Zdroj: TV JOJ

Keď sme tieto informácie overovali na rôznych domácich či zahraničných webových stránkach a v odbornej literatúre, ich autori skutočne hovoria o tom, že pijavica má až 32 mozgov. Rozhodli sme sa teda osloviť samotnú televíziu, ktorá si za správnosťou odpovede stojí a poskytla nám aj vysvetlenie.

Diváci výhru pani Gabiky spochybňovali. Z vysvetlenia televízie však vyplýva, že peniaze si zo súťaže odniesla skutočne oprávnene. Zdroj: TV JOJ

„Odpoveď na túto súťažnú otázku sme overovali a konzultovali u docentov na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a rovnako aj s mnohými veterinárnymi lekármi. Správna odpoveď na súťažnú otázku "Koľko mozgov má pijavica" znie správne 0. Pijavice majú rebríčkovú sústavu a v každom článku sa nachádza zhluk ganglií, čo však rozhodne nemôžeme nazývať mozgom. Môžeme udávať počet 32 článkov, avšak aj tam by sa dalo o tom diskutovať. V zdroji Wikipédia v anglickom jazyku sa slovo "brain" mechanicky prekladá do slovenčiny ako "mozog", čo nie je správne,“ uviedla pre Topky.sk PR manažérka Katarína Gajdošíková. Nakoniec to teda aj napriek prvotným pochybnostiam vyzerá tak, že hodnotnú výhru si pani Gabika domov odniesla skutočne oprávnene.