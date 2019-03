Najerotickejšia prezidentská "kampaň": Jojkárka si nechala cmúľať nahé prsia!

Kontroverzný je už samotný text a ešte o čosi viac videoklipe k piesni. V ňom účinkuje známa jojkárska hviezdička Simona Butinová. Silikónovú prsaticu si diváci môžu pamäť napríklad z Nákupných maniačok či šou Take me out.

Dnes je z nej mamička malého Maxima a naplno sa venuje svojim rodinným povinnostiam. Ešte pred štyrmi rokmi však pred kamerou bez problémov vyliezla na rapera v spodnej bielizni a nechala sa nahovoriť na nakrútenie mimoriadne pikantného videa k spomínanej skladbe. Laškovanie v úsporných nohavičkách a podprsenke však zďaleka nie je všetko, čo predviedla.

Raper zverina si vychutnal prsia dnes už mamičky Simony Butinovej. Zdroj: youtube.com

Jojkárska hviezdička si nakrúcanie pikantného videa zjavne užívala. Zdroj: youtube.com

Brunetka totiž odhodila zábrany aj vrchnú časť bielizne a zostala hore bez. V klipe sú síce jej napumpované bomby vycenzurované, no aj napriek tomu je vidno, ako jej raper obnažené prsia oblizuje a cmúľa. A Simona? Tá si to vtedy zjavne celkom užívala… Nuž, aj takto by to mohlo vyzerať, ak by sa Zverina stal prezidentom.