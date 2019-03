Hrozná tragédia v novej šou Tv Joj: Po rozprávkovej výhre nečakaná smrť!

Prvý diel novej šou Lucky Room odvysielala televízia JOJ minulú sobotu. Diváci v nej videli energického Romana Zachara, ktorý sa prebojoval k výhre až 30 850 eur. Nanešťastie, radosť v jeho rodine vystriedal nevýslovný žiaľ. Romanovi totiž podľa slov jeho manželky Ingrid (46) približne mesiac po natáčaní pravdepodobne praskla cievka a nastal rýchly infarkt. Nepomohlo ani následné, asi hodinové, oživovanie.

Len večer predtým sa pritom Roman s manželkou zabávali na plese a ani ráno nič nenasvedčovalo tomu, že by mal Roman nejaké zdravotné ťažkosti. Práve naopak, mal veľa chuti do života a spolu s manželkou aj veľké plány do budúcna. „Roman veľmi túžil, že si na dôchodok postaví chatu. Milovali sme sa, ale musím ísť ďalej. Mám veľa kamarátov, ktorí mi pomáhajú," prezradila pre Nový čas.

Zdroj: TV JOJ

Tragická udalosť zaskočila aj samotnú televíziu Joj. „Premiérovú časť Lucky Room - Izba plná peňazí sme natáčali koncom januára. Pán Zachar sa počas natáčania cítil veľmi dobre, nesťažoval sa na žiadne zdravotné problémy, z výhry sa srdečne tešil. Počas natáčania bola prítomná aj jeho manželka, ktorá poznala jeho zdravotný stav. Počas natáčania je vždy prítomná aj zdravotná služba. Počas celého nakrúcania relácie Lucky Room - Izba plná peňazí nebol potrebný žiadny zásadný zásah zdravotníkov,” opísali priebeh nakrúcania kompetentní.

„Pre nás ako televíziu, ktorá mala česť s pánom Zacharom krátko spolupracovať, bol jeho odchod takisto šokom a pociťujeme veľkú zodpovednosť voči prezentácii jeho účinkovania na našej obrazovke. S rodinou pána Zachara sme začali komunikovať bezprostredne po tejto smutnej udalosti. Všetky kroky ohľadom proma sme s jeho blízkymi odkonzultovali. Celej rodine, priateľom a známym vyjadrujeme hlbokú a úprimnú sústrasť,” vyjadrilo sa PR oddelenie televízie.

Televízia sa rozhodla pilotnú časť očakávanej šou venovať práve spomienke na sympatického súťažiaceho.