TRAPAS tehotnej Farnej na odovzdávaní cien: Praskla mi voda!

PRAHA - V utorok sa stal pražský Forum Karlín dejiskom už dvadsiateho ôsmeho ročníka odovzdávania hudobných cien Anděl 2018. Na galavečer zavítalo množstvo prominentných hostí z hudobnej brandže. Medzi nimi aj Ewa Farna (25), ktorá sa dostala do poriadne trápnej situácie.

Ewa Farna len minulý týždeň fanúšikom oznámila radostnú správu, že spolu s manželom Martinom Chobotom (29) čakajú bábätko. Speváčke sa mesiace darilo tehotenstvo skrývať pred novinármi i na sociálnych sieťach, a tak mohla sama a v pravý čas ukázať fotky s bruškom, z ktorých bolo jasné, že pôrod sa nezadržateľne blíži. V utorok sa dvojica ukázala aj na odovzdávaní cien Anděl 2018. Aby sa vyhli novinárom, na galavečer prišli zadným vchodom, no objektívom fotografov Ewa predsa neušla. Počas večera sa jej totiž prihodil menší trapas.

Zdroj: profimedia.cz ​

O ten sa pričinil spevák Mirai Navrátil, s ktorým sedeli pri spoločnom stole. V momente, keď Mirai podával ruku speváčke Marte Jandovej, aby ju privítal, prevrátil pohár s vodou. Ten sa rozlial a nevyhol sa ani nohám Ewy Farnej. Dobre naladená speváčka však situáciu zobrala s humorom. Zmáčané šaty chytila do ruky a začala kričať, že jej praskla voda. Na to partia vybuchla do smiechu a na celej príhode sa tak všetci dobre zabavili.

Hneď po priamom prenose sa však dvojica z galavečera opäť nenápadne vytratila. Ewa by mala rodiť už začiatkom leta.