Zneužitá Marta Jandová: Sexuálne návrhy a... Berú si do úst jej rodinu!

Konkrétne jej meno. Patrí medzi známe tváre česko-slovenského šoubiznisu, a práve takíto ľudia sa často stávajú obeťami rôznych podvodov. Tentoraz sa niekto vydáva za Martu Jandovú, vytvoril si falošný profil a to, čo robí, už zachádza priďaleko.

Niekto sa vydáva za speváčku Martu Jandovú a do úst si berie aj jej manžela Miroslava a dcérku. Zdroj: Facebook M.J.

S nepríjemnou skúsenosťou sa Marta zverila svojim fanúšikom na Facebooku, kde ich požiadala o pomoc. Stačí aj málo. Nahlásiť profil. Podľa jej slov nahlásenie iba z jej strany nie je postačujúce. Kým by šlo len o profil, ktorý reálne nikomu neubližuje, zrejme by to aj prehliadla. Tu však ide o viac.

„Bohužiaľ sa v poslednej dobe deje to, že takéto profily, ktoré sa za mňa vydávajú, si objednávali rôzne služby a robia sexuálne návrhy. To všetko v mojom mene. Berú si do pusy meno mojej dcéry a môjho manžela. Neuveriteľné, že na to má niekto žalúdok. Keby aj vám takáto falošná Marta Jandová písala, môžete to prosím odfotiť a poslať mi to?" požiadala o pomoc brunetka s tým, že sa plánuje obrátiť na políciu a každý dôkaz jej môže pomôcť.

Marta Jandová žiada fanúšikov o pomoc. Zdroj: Facebook M.J.