Ewa Farna porodila: Prvé FOTO bábätka... Synček dostal netradičné meno!

PRAHA - V kuloároch českého šoubiznisu sa už v posledných dňoch špekulovalo o tom, že speváčka Ewa Farna (25) porodila a to, že sa z nej stala novopečená mamička, sa snaží utajiť. Dnes sa ukázalo, že nešlo len o klebety. Brunetka skutočne na svet priviedla synčeka a radosť s ním si skrátka istý čas chcela užiť iba medzi svojimi najbližšími.

Ewa sa postarala o poriadny šok, keď na svojom Instagrame z ničoho nič zverejnila fotku s bábätkom. Synček je síce otočený, aby mu nebolo vidieť do tváre, no minimálne je možné poznamenať, že ide o mimoriadne vlasaté dieťatko. Speváčka rovno zverejnila aj to, ako sa volá. Chlapčekovi sa s manželom rozhodli dať meno Artuś.

Ewa Farna sa stala mamou. Pred pár dňami porodila zdravého synčeka. Zdroj: Instagram E.F.

„Pred pár dňami som sa stala mamou. Prosím o rešpektovanie tohto krehkého obdobia pre každú mamku, nášho súkromia i pokoja. Sme zdraví a šťastní," napísala k snímke Ewa. Tá, mimochodom, vyzerá na zábere výborne. Nie je na nej badať žiadne výrazné vyčerpanie, práve naopak. Žiari šťastím a spokojnosťou. Rodinke, ktorá sa rozrástla o nového člena, srdečne gratulujeme a prajeme veľa zdravia.