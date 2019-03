Krvavá dráma: Michala (†34) zo šou Farmár hľadá ženu roztrhal vlastný lev!

ZDĚCHOV - Obrovská tragédia sa odohrala u našich českých susedov. Slovák Michal Prášek (†34), ktorý je verejnosti známy z jojkárskej šou Farmár hľadá ženu, prišiel v utorok o život, a to kvôli svojej záľube. Nelegálny chov levov sa mu stal osudným. Ráno ho našiel otec vďaka kamerám a ihneď privolal pomoc.

Michal Prášek sa na Slovensku zviditeľnil v jojkárskej šou Farmár hľadá ženu. Nie je žiadnou neznámou, keďže už v roku 2012 sa riešil incident, keď ho napadol jeho vlastný lev. Vtedy ešte žil na Slovensku a s početnými zraneniami skončil v trnavskej nemocnici.

Michala roztrhal jeho vlastný lev, utratili aj levicu. Zdroj: Facebook M.P.

Neskôr sa presťahoval do českého Zděchova. Hoci sa niekoľkokrát snažil zlegalizovať chov, nebolo mu to povolené a výbeh, ktorý vybudoval, bol vlastne stavbou na čierno. Aj najbližší susedia mali obavy z jeho koníčka, najmä keď brával levicu na vyvenčenie, či keď sa vybral k veterinárovi a levov naložil len tak do kufra auta.

Takto prevážal svojich levov k veterinárovi vzdialenému 400 km. Zdroj: Tv Nova

Tentoraz sa stal opäť obeťou svojich "domácich miláčikov", no už s nešťastným koncom. Michala roztrhal lev Fufik. Syna vďaka nainštalovaným kamerám našiel otec, ktorý privolal pomoc. Nielen leva, ale aj gravidnú levicu odborníci odstrelili, keďže ZOO o nich nemala záujem. Až potom mohli záchranári pristúpiť k Michalovi a už len konštatovali smrť. „Môžem potvrdiť, že v obci Zděchov došlo v utorok ráno k incidentu, pri ktorom lev napadol svojho majiteľa," vyjadrila sa Lenka Javorková, hovorkyňa Krajského riaditeľstva Polície ČR v Zlíne pre TV Nova.

Čo sa skutočne stalo, ukáže až pitva. Otec obete je však presvedčený o tom, že išlo o vraždu, pretože jeho syn by s tými skúsenosťami, ktoré mal, v danom čas k levom nešiel. „V klietke nebol z vlastnej vôle. Neverím, že by sa vystavil takému riziku. Muselo tam dôjsť ku kriminálnemu činu,“ povedal pán Prášek pre český blesk.cz.