Rasizmus, xenofóbia a vulgarizmy: JOJ-ka šokuje divákov... TOTO tu ešte nebolo!

Už čochvíľa sa môžu diváci JOJ-ky tešiť na nový seriál, ktorý televízia nasadí do vysielania. V Čechách je táto novinka megaúspešná a trhá rekordy sledovanosti. A to aj napriek tomu, a možno práve vďaka tomu, že seriál Most! je plný vulgarizmov a venuje sa naozaj kontroverzným témam, o ktorých sa bežne nahlas nehovorí. Na Slovensku niečo také zatiaľ nemá obdobu!

Seriál Most! búra v Čechách rekordy sledovanosti. Zdroj: česká televize

Prečo sa vôbec televízia rozhodla začleniť tento satirický a neľahký seriál do svojho programu? „Ide o najúspešnejší seriál posledných rokov v Českej republike, ktorý získava veľkú sledovanosť, ale aj sympatie najmä vďaka témam, ktoré spracúva, ako napríklad naša nezmieriteľnosť s inakosťou ako takou. Seriál sa nám veľmi páči," povedala hovorkyňa JOJ Group Lucia Kulihová pre topky.sk.

Úspešný český seriál sa odohráva malom mestečku Most, pre ktoré je typická krčma Severka. Hlavnými postavami sú bratia Luděk a Pavel, ktorí sa nikdy nemali radi a nadôvažok sa z Pavla stala Dáša. Krčmár odmieta vo svojom podniku Rómov, s výnimkou Frantu, ktorý ako jediný za to, čo vypije, aj zaplatí. Mestečko Most a teda aj seriál hovorí o strachu bielych z čiernych, Čechov z Nemcov, transexuálov z homosexuálov, mužov zo žien a naopak a všetci sa obávajú samoty. Nie je núdza o satiru, kontroverzné témy či vulgarizmy.

Množstvo scén sa odohráva v miestnej krčme Severka. Zdroj: česká televize

Hoci je u našich bratov obľúbený predsa len, my Slováci sa v zmýšľaní od Čechov líšime. Úspech seriálu nie je síce zaručený, no JOJ-ka mu verí. „Nevieme predpokladať, či bude na Slovensku rovnako úspešný ako u našich susedov, radi by sme však našim televíznym divákom ponúkli seriál, ktorý nemá zatiaľ v televíznej tvorbe na Slovensku a v Čechách obdobu. Sme naozaj presvedčení, že seriál Most! patrí aj na slovenské obrazovky," predpokladá pozitívny ohlas hovorkyňa.

Česká novinka sa začne vysielať už budúci týždeň, v utorok 5. marca o 22:00, a to hneď po pokračovaní vlastného obľúbeného seriálu Prázdniny. „Dôverujeme kvalite seriálu a jazyku, akým rozpráva svoj príbeh. V každom prípade chceme divákom ponúkať žánrovú pestrosť a výnimočné televízne projekty," uzavrela Lucia Kulihová.

Seriál otvára aj tému transexuality. Zdroj: česká televize