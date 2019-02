Desivá tragédia v Jojke: Janka prišla o oboch mužov... Zomreli v ten istý deň!

17. januára sa mladej žene doslova zrútil svet. V priebehu pár sekúnd prišla o milovaného muža, otca svojich detí. „Pracovali sme vtedy v tej istej firme v Martine. Vymenili sme si smeny – on bol na nočnej a ja na rannej. Keď sme sa vymieňali, ešte sme sa stretli. Šiel domov za detičkami autom, ale už sa nevrátil... Dostal šmyk a nabúral. Chvíľočku iba žil, asi dve minútky. Keď ho vytiahli, ešte žil. Kým prišla záchranka, tak už zomrel,“ zaspomínala si utrápená Janka na jednu z najhorších chvíľ vo svojom živote.

Keď sa jej ako tak podarilo dostať z najhoršieho von a vrátiť sa k relatívne normálnemu životu, prišla ďalšia facka. Zamilovala sa do Jozefa, avšak šťastie jej dlho nevydržalo. Po tom, čo začal mať jej partner neutíchajúce bolesti žalúdka a absolvoval vyšetrenia, lekári mu oznámili zdrvujúcu správu. Diagnóza – rakovina žalúdka.

Janka prišla o svojho milovaného manžela. Presne o rok na to stratila ďalšieho partnera . Zdroj: TV JOJ

S deťmi zostala opäť opustená, odkázané len sama na seba. Zdroj: TV JOJ

„Zobrali ho na operáciu a keď ho otvorili, tak ho aj znova zatvorili. Všade mal metastázy. Ja som ho podporovala a verila som, že to spolu dáme. Mala som nádej, že môžem znova žiť. Ale odišiel mi aj on,“ povedala Janka s plačom. Jej nový partner pritom zomrel v presne ten istý dátum, kedy aj jej nebohý manžel. „Sedemnásteho januára. V ten istý deň, keď bol rok od toho, čo mi odišiel Duško,“ vyznala sa nešťastná žena, ktorá tentokrát ani nedostala šancu, aby sa z odchodom milovaného vyrovnala.

Keď hrozilo, že Janka a jej synčekovia zostanú na ulici, zasiahol Vilo Rozboril a jeho V siedmom nebi. Zdroj: TV JOJ

Pár dní po pohrebe totiž prišla ďalšia katastrofálna správa. Oznámili jej, že behom pár dní sa aj so svojimi dvomi synčekmi musím bezpodmienečne vysťahovať z bytu. Ako to už na Slovensku býva, ani Janka nemá peňazí nazvyš a nový podnájom si nedokázala nájsť kvôli vysokým depozitom. Keď jej začalo hroziť, že so svojimi deťmi zostane na ulici, do akcie sa zapojil Vilo Rozboril a jeho V siedmom nebi. No a ako to dopadlo, sa môžete pozrieť už dnes večer na obrazovkách TV Joj.