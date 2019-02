ŠOK! Po romantických zásnubách rozchod: Jojkárska hviezdička je opäť slobodná!

BRATISLAVA - Vzťahy jojkárskej hviezdičky sú ako na hojdačke. Zuzanita Žilinčíková (32) v lete randila s cudzincom Sergiom, ktorého vyhlasovala za lásku svojho života, no po dvoch mesiacoch bolo hrkútaniu koniec. O to väčší šok prišiel na počas osláv príchodu roku 2019, keď sa blondínka pochválila poriadnym kameňom na prste. Zásnuby prebehli romanticky pod vybuchujúcim ohňostrojom. Teraz je však opäť slobodná!

Zuzanita Žilinčíková sa zviditeľnila najmä v šou televízie JOJ - Take me out. V relácii bola vďaka svojim prednostiam neprehliadnuteľná. Veď jej silikónové bomby by udreli do očí snáď aj slepému... Hoci bol program o hľadaní partnera na randenie, blondínka odišla naprázdno.

Zuzanita sa zviditeľnila vďaka reality šou Take me out. Zdroj: Instagram Z.Ž.

V lete však žiarila šťastím po boku exotického Sergia zo Španielska, o ktorom prehlasovala, že je to láska jej života. Ale len niekoľko týždňov. „Keď nájdete niekoho, kto je po 40-ke a je stále sám, bude tam chyba, i keď sa spočiatku zdá byť tým pánom dokonalým. A nikdy sa nedajte manipulovať, či pochybovať o sebe,“ povedala na adresu cudzinca, ktorého označila za narušeného idiota.

Netrvalo dlho a prsatica mala po svojom boku ďalšieho muža, ktorým sa však na sociálnych sieťach nechválila. Počas osláv príchodu nového roka ju tajomný muž požiadal o ruku a Zuzanita bola šťastím bez seba. „Príchod nového roku 2019 som oslávila v kruhu rodiny s mojimi milovanými a potom sa to stalo... Konečne zasnúbená pod svetlami ohňostroja,“ napísala k snímke ruky ozdobenej poriadnym diamantom.

S príchodom nového roka sa pochválila zásnubným prsteňom. Zdroj: Instagram Z.Ž.

Aj s tým je však koniec. Jojkárska hviezdička totiž oznámila svojim fanúšikom, že je koniec, pretože jej vyvolený ju podvádzal a prišla na to práve vďaka Instagramu. „Narážam na to, že som zistila, že ma môj milovaný budúci manžel podvádza a fakt ďakujem Instagramu. Neznamená, že ste zasnúbení alebo zaľúbení na život, na smrť. Podľa mňa sú chlapi k*rvy a ja mám proste smolu. Keby tá krava nebola pridala fotky práve môjho drahého, kde je na služobnej ceste, tak to nikdy nezistím," prezradila Zuzanita.

Svojho už bývalého snúbenca nešetrila a poriadne si na neho zanadávala. Navyše mu odkázala, že sa môže pelešiť, kde chce a s kým chce, ale ona to už nebude. A prsteň plánuje Žilinčíková predať. „No a za tvoj zásnubák, aby si vedel, ho predám a budem si užívať," povedala a nechala pozdravovať aj jeho milenky.

Zuzanita je opäť slobodná. Zdroj: Instagram Z.Ž.