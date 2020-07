Nemravná Snehulienka Zuzanita: Prsatica z JOJ-ky vytasila bomby do objektívu!

BRATISLAVA - Zuzanita Žilinčíková (34) nie je pre divákov televízie JOJ žiadna neznáma. Bola totiž doslova nezabudnuteľnou súčasťou šou Take me out!, kde zaujala svojím vystupovaním, no najmä mega výstrihom. Ten vystavuje veselo na obdiv aj teraz. Najnovšie sa pochválila zábermi, na ktorých pôsobí ako nemravná Snehulienka.

Tridsaťštyriročná rodáčka z Martina rozhodne vie, ako zaujať. Do povedomia verejnosti sa dostala vďaka účasti v jojkárskej šou Take me out!, kde sa mali ženy rozhodnúť, či ich muž zaujal natoľko, aby s ním šli na rande. Zuzanita bola skutočne neprehliadnuteľná. Veď kto by si nevšimol taký nadupaný výstrih, akým disponuje.

Zuzanita má poriadne nabombovaný výstrih. Zdroj: Instagram Z.Ž.

A rozhodne sa zaň nehanbí. Práve naopak, vystavuje ho veselo na obdiv celému osadenstvu Instagramu. Aj posledné zábery sú opäť sústredené na jej megaprsia. Na selfíčku jej „robí spoločnosť" len červené jabĺčko a Zuzana tak pôsobí ako nemravná verzia obľúbenej rozprávkovej Snehulienky. Už len tých 7 trpaslíkov jej chýba! Fotografiami, ktorými priala priaznivcom dobré ráno, potešila zaiste najmä mužské osadenstvo. „Ach, konečne dudy trošku na ukľudnenie,” napísal istý Marek a kompliment jej dekoltu zložil aj Kristián: „Nádherné prsia.”