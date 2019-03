To snáď ani nie je ona: Vulgárna Zuzanita z Jojky šokuje výzorom... Čo sa jej to stalo?!

Zuzanita prešla výraznou zmenou.

Zdroj: Instagram Z.Ž.

BRATISLAVA - Vyzývavú Zuzanu Žilinčíkovú alias Zuzanitu z jojkárskej šou Take me out asi dnes už netreba predstavovať nikomu. Prsnatá krásavica má na sociálnych sieťach zástupy fanúšikov, ktorým sa prezentuje odvážnymi zábermi. Tentokrát ale všetkých prekvapila!