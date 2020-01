Bývalá jojkárka nechutná ako nikdy predtým: Erotické video... Koľko berieš za hodinu?!

BRATISLAVA - Fúúú, tak toto je už naozaj trochu cez čiaru... Spomínate si ešte na kontroverznú jojkársku šou Take me out? Jednou z jej najväčších hviezd bola prsnatá Zuzana Žilinčíková, ktorú si väčšina divákov pamätá ako Zuzanitu. Vtedy ešte blond sexica sa netajila tým, že rada provokuje a jej prezentácia bola vždy pomerne extravagantná. No a najnovšie zašla ešte ďalej.

Rovnako ako mnohí ďalší, aj Zuzanita si po Novom roku zrejme vstúpila do svedomia a rozhodla sa pre zmenu. Aktuálne na svojom Instagramovom profile propaguje zdravé stravovanie, čo by bolo úplne v poriadku, keby niektoré z jej príspevkov nevyzerali ako zo stránok pre dospelých. A s jedným konkrétnym to naozaj prepískla.

„Od dnešného dňa len zdravé jedlá. Dajte aj vy zbohom kalorickým bombám,” napísala k videu z kuchyne, na ktorom sa najprv pohráva s vajciami, neskôr začne oblizovať banán a do napumpovaného dekoltu si sype bylinky. Zrejme najviac cez čiaru je však záber, na ktorom si ústa potiera čímsi hustým a bielym a neskôr si to strčí do pusy.

Tento "kulinársky" počin nenechal chladnými ani jej sledovateľov, množstvo z ich komentárov je však naladených na negatívnu vlnu. „Vypadajú tie videá, akoby si bola bez pasáka,” „Toto je čistá provokácie pre chu*ov s vysokým testosterónom. A ty si tiež jak de*ka,” či „Lacné,” vyjadrili svoj názor. Istý muž sa Zuzany dokonca v angličtine spýtal, aká je jej hodinová sadzba. Či už to myslel vážne alebo nie, tmavovláska sa nedala a napísala, že pre nikoho iného nevarí.