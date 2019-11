Cibulková najprv žiarila a potom... PLAČ!

BRATISLAVA - Tenistka Dominka Navara Cibulková (30) včera na krste svojej knihy oznámila aj koniec aktívnej športovej kariéry. Podnik v centre Bratislavy bol tak plný emócií. A tie doľahli aj na samotnú hlavnú aktérku. Domi najprv žiarila, no nakoniec sa neubránila slzám.

Dominika Cibulková je našou najúspešnejšou tenistkou, a tak hoci má len 30 rokov, má už aj vlastnú knihu. Veď bolo o čom písať – o víťazstvách, ale aj prehrách, tvrdej drine a ťažkých skúškach pre psychiku.

Na včerajšom krste sa ukázalo, že načasovanie knihy nebolo úplne náhodné. Dominika sa totiž rozhodla ukončiť svoju kariéru. „Chceme sa usadiť a tešíme sa na rodinný život,” povedala Cibulková pre športky.sk.

Zdroj: Jan Zemiar

Akcia bola teda nabitá emóciami spôsobenými týmto nečakaným vyhlásením. Samotnú športovkyňu však viac dojali úryvky z jej knihy Tenis je môj život. Tie prečítali známe mená slovenského šoubiznisu, ako napríklad Zuzana Mauréry či Adela Vinczeová. Práve moderátorka prečítala slová o svadbe Dominiky a jej manžela Michala.

A to Cibulkovú nenechalo chladnou. Hoci predtým bola rozžiarená a so svojím príhovorom problém nemala, úryvky a spomienky na ňu doľahli tak, že sa rozplakala. Sama potom povedala, že ju to veľmi dojalo a rozcítilo.

Zdroj: Jan Zemiar

