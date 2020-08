Martin Jakubec svojím táraním vytočil známu lekárku: Nasrdená som... Šíri obrovské bludy!

Martin Jakubec sa ku škodlivosti testovania na koronavírus vyjadruje vo videu, ktoré má bez sekundy 11 minút. Dokrútka má názov: STOP MATOVIČOVI: Lekári idú zabíjať vedomým podvodom. Testom na COVID19!!! a spevák si ju zdieľal aj na Facebooku. Kontroverzný hudobník sa totiž niekde dopočul, aký zlý vplyv má špachtľa do nosa na naše zdravie a teraz to prezentuje ako hotovú vec.

„Stop testovaniu špachtľou do nosa. Pravda o narušení membrány, ktorá môže človeka nakaziť COVIDOM19 účelne! Tento model má zvyšovať podiel nakazených pre štatistiku a strach ľudí. Hazard s ľudským zdravím v priamom prenose,“ napísal k zdieľanému videu Jakubec. Verejne známa osoba by sa však k podobným konšpiračným teóriám mala vyjadrovať citlivo.

Martin Jakubec natočil 11-minútové video o škodlivosti testovania koronavírusu. Zdroj: Facebook M.J.

Ničím nie je podložené, že by to bola skutočne pravda a šírením podobných tvrdení môže narobiť viac problémov ako úžitku. Niet preto divu, že Jakubec vytočil známu všeobecnú lekárku Janu Bendovú. Doktorka, ktorá sa pravidelne objavuje aj v markizáckej rannej šou Teleráno, sa k spevákovmu videu vyjadrila tiež na sociálnych sieťach. A neskrývala rozhorčenie!

„Nasrdená som. To tu už vážne môže šíriť bludy každý, komu sa zachce? A ľudia tým bludom o čipovaní a prepichovaní mozgových blán počas steru na COVID veria? Adrenalín mi dnes do výšin dostal Martin Jakubec, ktorý bez akejkoľvek znalosti anatómie ľudského tela vo videu veľmi „odborne“ vysvetľuje, ako sa vatovým tampónom pri výtere poškodzuje imunita a robí diera do mozgu,“ napísala MUDr. Jana Bendová, PhD.

„POZOR na šíriteľov takýchto konšpirácií, ktorí sa týmto konaním len snažia zvýšiť svoju sledovanosť, ale nenesú žiadnu zodpovednosť za následky svojho konania. Obávam sa, že na to doplatíme,“ dodala Bendová. Video Martina Jakubca do článku nepridáme, nech tiež zbytočne nešírime konšpiračné teórie. V prípade záujmu si ho každý vie nájsť na youtube.