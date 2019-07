KONIEC Martina Jakubca: Vytočil rapera a... Pseudozabávač zmizol!

BRATISLAVA - Pseudozabávač Martin Jakubec si už neraz kopol do známych tvárí slovenského šoubiznisu, akoby bol hviezdou najvyššieho rangu. To sa mu však vypomstilo a jednému zo slovenských raperov, ktorý si hovorí Pouličný autor tónov, došla trpezlivosť a vďaka nemu obľúbenec geriatrie zmizol!

Rytmus a Jasmina, Dominika Cibulková, Celeste Buckingham, Viktor a Adela Vinczeovci či Kali sa stali terčom nemiestnych poznámok Martina Jakubca, ktorý sa nad nimi vyvyšoval. Tvrdil o sebe, že je niečo viac a nechutne rýpal aj do takých záležitostí, ako je tehotenstvo. Známe tváre dourážal do krvi, no každý nad pseudozabávačom len kývol rukou. Nezaslúžil si ich pozornosť.

Svojím správaním však poriadne vytočil jedného zo slovenských raperov P.A.T.a, ktorému došla trpezlivosť. Vyzval svojich followerov na Instagrame, aby nahlásili Jakubcovo konto. A podaril sa tak malý zázrak. Vďaka rovnako nasrdeným a znechuteným ľuďom profil speváka balkánskych piesní z Instagramu zmizol. „Misia dokončená. R.I.P. Martin. Dosť ľahká úloha bola. Zamieriť a zničiť. No a keď sa tvoj insta objaví, tak do hodiny ho zničím zas. Maj sa, ty estrogénový napichaný zženštilý ladyboy," napísal raper k Jakubcovej fotke na svojom profile. A fanúšikov vyzýva aj k nahláseniu jeho facebookovej stránky.

Martinovi Jakubcovi sa rýpanie do známych tvári vypomstilo. Zdroj: Instagram P.A.T.

Práve prostredníctvom nej Martin Jakubec poslal odkaz v podobe videa z Chorvátska, kde pozliepal dohromady urážky typu chamraď, čvarga, pouličný k*kot a podobne, avšak väčšina jeho prejavu zanikla vo zvuku vetra. Dokonca vyrukoval s tvrdením, že na ňom parazitujú – podľa neho pseudoznáme tváre. Opak je však pravdou.

K raperovi sa dokonca dostala informácia, že by na neho chcel vyrývač podať trestné oznámenie. „Martinko môj, vraj niekto sa dočítal niekde, že ty ideš na mňa dávať trestné oznámenie, lebo som dal tvoju fotku na môj Instagram. Keď ja pozbieram ľudí, ktorých si ty ohováral a správal sa k nim tak, ako ja k tebe raz, jediný raz a utiekol si z Instagramu, tak sa na teba podá minimálne 25 trestných oznámení," odkázal mu P.A.T., nechápajúci, ako môže po svete chodiť človek, ktorého neznáša snáď celý národ.

P.A.T. sa postaral o to, že Martin Jakubec zmizol z Instagramu. Zdroj: Instagram P.A.T.

Zo sveta Instagramu sa teda Martin Jakubec vytratil a jeho profil nenájdete. Je otázkou času, ako dlho sa udrží na Facebooku. Nakoniec má P.A.T. pre Jakubca ešte jeden odkaz. „Jak sa môžem na ňom priživovať, keď má 200 fanúšikov a ja 80 000? Jak? Skap tam pri mori, ty estrogén v ľudskom tele," vyjadril sa umelec v jednom zo svojich príbehov na sociálnej sieti.