Vajdová s manželom to už neskrývajú: Prezradili pohlavie bábätka!

Herečka Petra Vajdová

Zdroj: TV MARKÍZA

BRATISLAVA - Tesne po Vianociach šokovala Petra Vajdová (33) tajnou svadbou s kamionistom Martinom Hrnčiříkom (43) a už vtedy sa šuškalo, že herečka vhupla do manželského života kvôli očakávanému prírastku do rodiny. A aj keď sa herečka v tom čase k tehotenstvu odmietala vyjadriť, dnes už svoje šťastie neskrýva. Porodiť by mala už v máji.