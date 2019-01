Obľúbený markizák prekvapuje: Chce sa vrátiť k pôvodnému povolaniu... wau, naozaj robil TOTO?

Fera sme sa stretli počas kozmetických procedúr na klinike krásy. K návšteve podobných zariadení sa prizná len máloktorý muž, hoci v skutočnosti nejde o nič netradičné. Vysvetlil nám, že hoci má popri práci pomenej možností venovať sa sám sebe, ak si na to čas nájde, o svoje telo sa stará. A to aj napriek tomu, že ponúk na rôzne spolupráce má pomerne veľa.

„Ja to stále beriem tak, že to prejde. Ľudia si ma opozerajú, nejak prirodzene sa to vytratí. Potom na seba budem mať čas,“ povedal nám s úsmevom, keď sme sa pýtali, ako zvláda skĺbiť prácu so súkromím. „Snažím sa nájsť si na seba čas, aj keď je toho veľa,“ vysvetlil, prečo sme sa stretli práve na klinike.

Zaujímalo nás, ako sa do tejto branže vôbec dostal. „Vždy som zabával okolie a vždy ma to bavilo. Čím viac sa ľudia smiali, tým viac som bol spokojný. Evelyn mi potom povedala, že veď urob si Intragram pre širšiu verejnosť a takto to vypálilo,“ zaspomínal si na obdobie, kedy sa na jeho konto začali sypať tisíce fanúšikov.

Aj napriek svojej momentálnej popularite však zostáva nohami na zemi a rád by sa vrátil k tomu, čo ho napĺňa najviac. „Bol som špeciálny pedagóg. Naposledy v materskej škôlke, predtým na základnej. Asi by som sa rád vrátil na katedru a k deťom, lebo je to taká ušľachtilá práca. Hlavne robíš niečo pre ľudí, je to super,“ porozprával nám o svojom pôvodnom povolaní, ktorému sa stále snaží venovať aspoň okrajovo.

ozrejmil nám dôvody, prečo sa špeciálnej pedagogike chce venovať aj naďalej.

Čomu sa tento sympatický komik venuje v súkromí a viac o starostlivosti, ktorú si rád dopraje, sa dozviete v našom video-rozhovore vyššie!