Komička Evelyn prehovorila: Úprimne o prezidentskej kandidatúre!

Evelyn pôvodne začínala ako komička, ktorú si časom okrem tisícok ľudí začali všímať aj televízie. Ušli sa jej herecké roly v seriáloch i filme, dostala ponuku do Let‘s Dance a napokon to zaklincovala moderovaním reality show Farma. Žezlo prebrala po dlhoročnej stálici Kvetke Horváthovej a hoci boli mnohí najprv skeptickí, napokon to zvládla na výbornú bez väčších problémov.

Ako čerešnička na torte napokon prišla pozvánka na exkluzívny Ples v opere, kde sa stretávajú najznámejší slovenskí prominenti z rôznych oblastí. Tú šoubiznisovú tento rok zastúpila aj Evelyn. Keď nás zaujímalo, či pozvanie nejako špeciálne prežívala, odpovedala s humorom jej vlastným. „Bol to taký wau efekt. Lebo koľkokrát za život ti príde zlatá pozvánka? Málo! Skoro vôbec,“ smiala sa temperamentná blondínka, ktorú počas večera sprevádzal kamarát, návrhár Milan Švingál.

Na Ples v opere Evelyn sprevádzal kamarát - módny návrhár Milan Švingál. Ten sa postaral aj o ušitie jej róby. Zdroj: Jan Zemiar

Evelyn na Plese v opere doslova žiarila. Zdroj: Ples v opere

Hoci odkedy sa stala súčasťou šoubiznisu, dostáva množstvo ponúk, stále stojí nohami na zemi. Keď sme spomenuli raketovú rýchlosť jej úspechov zakončenú pozvaním na prestížny ples, zaujímali nás jej ďalšie ambície. Pri poznámke, či sa takouto rýchlosťou najbližšie neplánuje stať prezidentkou, odpovedala so 100% úprimnosťou. „Ježiš, nie, to by bol prúser,“ vyhlásila otvorene.

Nadšenie z toho, čo sa jej podarilo za uplynulých 12 mesiacov, však neskrýva. „Som rada za nové skúsenosti. Mám rada nové výzvy. Minulý rok som sa toho veľa naučila, tak dúfam, že tento rok nebude iný,“ zamyslela sa Evelyn, o ktorej toho budeme ešte určite veľa počuť.

Viac z rozhovoru s Evelyn sa dozviete vo videorozhovore vyššie!