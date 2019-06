Známy markizák má opletačky so zákonom: Sleduje ho polícia!

Fero Joke je s každým svojím videom čoraz obľúbenejší. Na paškál si zvyčajne neváha vziať slovenské i zahraničné celebrity, blogerov, modelky, či dokonca politikov. Tých potom paroduje a vydarené videá sa šíria internetom. Dokonca svoje paródie už vyrába aj pre televíziu Markíza. Tentokrát ale zašiel ešte ďalej a v poslednom videu sa doslova zahráva so zákonom.

Fero si totiž najnovšie spravil žarty zo slovenskej polície. Reagoval na ich promo video, ktoré si policajti zavesili na svoj zbrusu nový instagramový účet. V ňom sa 'šéfka' prihovára nielen kolegom, verejnosti, ministerke, ale dokonca aj policajným psom a zisťuje, či sledujú policajný instagram. „Sme na Instagrame! Iba u nás nájdete najkrajšie policajné fotky. Sledujte nás," oznamuje policajný profil pod videom. Táto neobvyklá propagácia policajného zboru nenechala známeho humoristu chladným a pripravil svoju verziu.

S čím však asi nerátal bolo, že jeho žartík si všimnú aj pôvodní autori videa. Ich odpoveď na seba nenechala dlho čakať a známemu markizákovi to spočítali. „A ty nás sleduješ? Lebo my oddnes teba áno. If you know what I mean," poslali policajti odkaz Ferovi. Ten zožal úspech a pobavil na sociálnej sieti desiatky ľudí.

Pravdepodobne však nejde o hrozbu a Fero Joke tak môže pokračovať v tom, za čo si získal tisícky fanúšikov.