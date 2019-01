Cibulkovej mama odfajčila Pappa: Štipľavý odkaz Robovi a... TOTO ti nevadí?

BRATISLAVA - Tenistka Dominika Cibulková (29) sa netají svojou láskou k luxusným kúskom a najmä k rôznorodým kožuchom. Ešte v minulom roku rezonovala Slovenskom kauza, kde sa do nej Slováci pustili kvôli údajnému kožuchu z opice. Tentoraz si ju vzal na paškál spevák Robo Papp (37). Pri pohľade na zopár záberov však jeho slová vyznievajú priam pokrytecky.

Ešte minulý rok sa ľudia vo veľkom pustili do kritizovania našej reprezentantky v tenise kvôli kúsku z jej šatníka. Malo ísť o kožuch z opice, no ako neskôr tvrdila Cibulková, žiadne primáty kvôli jej pohodliu netrpeli a módny kúsok je vyrobený z kozy.

Dominika má však na kožuchy očividne slabosť. Na Instagrame sa pochválila ďalším, oranžovým úlovkom, no veľmi prezieravo vypla možnosť komentovania. Ani to ale nebránilo spevákovi Robovi Pappovi vyjadriť svoj názor na Facebooku. „Čajočka má nový kožuch a ja som si dnes uvedomil, že mi jej je vlastne ľúto, že bola vychovaná k bezcitnosti a bez súcitu ukazuje svetu, že za peniaze môžu všetko,“ napísal k jej fotke.

Reakcia z "tímu Cibulková" na seba nenechala dlho čakať a tenistky sa zastala jej mama. Práve ona na sociálnu sieť zavesila status o tom, že je hrdá na výchovu svojej dcéry a slová od muzikanta si absolútne nepripúšťa. „Som pyšná na to, ako som vychovala moju Dominiku," vyjadrila sa Katarína, čím poslala spevákovi jasný odkaz.

Zaujímavé však je, že hoci Robo Papp kritizuje Dominiku za jej vášeň v kožuchoch, nám prišiel do redakcie tip, že by si mal najprv pozametať pred vlastným prahom. Viacero kabátikov jeho partnerky totiž zdobí kožušinka a jeho známa na fotogradii je pre zmenu v kožušine natiahnutá celá. Samozrejme, môže ísť aj umelé materiály a žiadne zvieratká, kvôli týmto módnym kúskom netrpeli. Speváka sme kontaktovali a snažili sa zistiť, či má problém len s módnou vášňou našej tenistky, no na naše otázky neodpovedal.

