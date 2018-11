Intímna spoveď exmanželky Roba Pappa: Otvorene o svojich potratoch... To najhoršie prišlo až potom!

BRATISLAVA - Spevákovi Robovi Pappovi (36) a dcére Laca Lučeniča (66) - Eve (42) po dlhých 15 rokoch v roku 2015 krachol vzťah. Dvojica má spolu vytúženú dcérku Izabelku. No predtým si spolu prešli veľkými útrapami. Tmavovláska v piatok prijala pozvanie do jojkárskej relácie Supermama, kde otvorene prehovorila o svojich potratoch. Podľa jej vlastných slov však to najhoršie prišlo až potom!

Rok 2015 bol pre Evu Papp Lučeničovú naozaj náročný. V lete jej zomrela sestra a ani nie mesiac po smutnej udalosti sa na verejnosť dostala správa o krachu jej manželstva so spevákom Robom Pappom. Po dlhých 15 rokoch vzťahu a 9 rokoch manželstva sa dvojica rozišla.

Šokujúci krach celebritného manželstva: Po smrti sestry ďalšia rana pre Lučeničovu dcéru!

V piatok tmavovláska prijala pozvanie do jojkárskej relácie Supermama, kde otvorene prehovorila o útrapách, ktoré prekonala v manželstve s hudobníkom. Ešte predtým, ako sa jej podarilo na svet priniesť vytúženú dcérku Izabelku, totiž Eva dvakrát potratila.

„Ja som potratila dvakrát vo svojom živote, tretie tehotenstvo mám vlastne predčasne narodené dieťa - dcérka je predčasne narodená, takže vlastne dvakrát pred ňou,“ povedala otvorene Pappova ex. Keď o dieťatko prišla prvýkrát, myslela si, že je to to najhoršie, čo sa jej v živote stalo.

Eva Papp Lučeničová prijala pozvanie do jojkárskej relácie Supermama a otvorene prehovorila o najťažších chvíľach svojho života. Zdroj: TV JOJ

„Ale keď príde niečo ešte horšie, tak na prvé zabudne a potom rieši to ďalšie, čo je ešte horšie. A keďže mne prišlo do tretice niečo ešte horšie - predčasne narodené dieťa... Neviete, či bude žiť, nebude, čo sa tam bude diať. Tam ten strach ako matky bol ešte väčší, takže som zabudla, čo bolo predtým. Takže ono v ten daný moment je to vždy to najhoršie, čo sa vám stále, potom to, samozrejme, pomaličky odchádza,“ priznala svoje pocity Papp Lučeničová.

Keď prvýkrát potratila, mala 30 rokov. „Potom nastúpil ten problém, že sa nám nedarilo otehotnieť. Už som začala byť z toho nepokojná. Nie, že depresívna, ale začala som mať také stavy, že Bože, nedarí sa nám. A keď som znova otehotnela, tam to išlo pomerne dobre, ale skončilo to zle,“ netajila Eva, ktorej vraj v tých chvíľach najviac pomáhal manžel.

Sama tvrdí, že najťažšie znášala, keď sa jej narodila dcérka. „Pre mňa najhoršie bolo, keď sa mi predčasne narodilo dieťa. Teraz to už viem, že to je to, čo som najhoršie prežívala. Na tom mi záležalo najviac,“ priznáva dnes už šťastná mamička, ktorá si myslí, že najdôležitejšie v takýchto ťažkých chvíľach je, aby si ženy našli niekoho, kto niečo podobné prežil. „S kým to môžu zdieľať a im v tom vie nejakým spôsobom poradiť alebo teda povedať tie správne vety, ktoré ich nejakým spôsobom upokoja, aby z toho neprepadli až do nejakej depresie,“ dodala.