Zdravotné problémy Karla Gotta: Zlé výsledky... Už nemôže chodiť ani medzi ľudí!

Len minulý týždeň obletela médiá šokujúca informácia, že Karel Gott zrušil svoj megakoncert v Prahe. Dnes sa objavujú ďalšie detaily ohľadne spevákovho zdravotného stavu. A tie vystrašili lekárov, fanúšikov, i samotného speváka.

Karel Gott sa aj vo svojich sedemdesiatich deviatich rokoch naplno venuje hudbe a spevu. Veľké množstvo koncertov, vysoké pracovné nasadenie a vyťaženosť speváka si ale teraz vyberajú svoju daň. Tá sa prejavila v podobe výrazne oslabenej imunity. Najobľúbenejšieho českého interpreta v minulosti potrápilo niekoľko vážnych zápalov dýchacích ciest, ale aj nádorové ochorenie. Práve tie mali oslabiť spevákov imunitný systém natoľko, že teraz musí všetko doslova zabrzdiť. Český slávik si to dobre uvedomuje, a preto okamžite začal s opatreniami.

Zdroj: Jan Zemiar

Podľa informácií, ktoré získal český portál Blesk, posledné krvné testy nevyzerali pre Karla Gotta vôbec dobre. Lekári mu teda odporučili špeciálny režim. Okrem toho, že má zakázané stýkať sa s chorľavými ľuďmi či navštevovať hromadné akcie, kde by sa mohol nakaziť, musí taktiež dbať na zdravú stravu plnú vitamínov. Gott si skrátka musí dávať pozor na každom kroku. Problémy by mu mohla spôsobiť aj bežná chrípka, ktorá pre onkologického pacienta s oslabenou imunitou môže mať fatálne následky, dokonca aj smrť.

Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa spevák nakoniec rozhodol zrušiť svoj megakoncert. „Nechce blokovať pracovný program svojich kolegov, ktorých v priebehu jesene oslovil s prianím, aby sa koncertu zúčastnili. A svojich priaznivcov nechce sklamať tým, že by hrozilo odloženie koncertu tesne pred jeho konaním," vysvetlil nečakané rozhodnutie spevákov tím. Či postupne zrušia aj ostatné koncerty a vystúpenia, a či bude maestro neskôr dostatočne fit, aby sa vrátil do bežného života a ku koncertovaniu, bude s najväčšou pravdepodobnosťou záležať od spevákovho zdravotného stavu.

„Pán Gott sa bude snažiť splniť doteraz potvrdené záväzky," doplnil neurčito pre český portál spevákov manažment.