Nečakané problémy s galavečerom OTO: Organizátori rušia termín vysielania... Kvôli tomuto!

Galavečer sa mal pôvodne konať v sobotu 30. marca 2019. Ako je zvykom, dátum konania galavečera bol ohlásený ešte pred spustením ankety. Z pôvodného plánu však zišlo, keď predseda parlamentu Andrej Danko ohlásil termín konania prezidentských volieb. Tie síce pripadnú na 16. marca, no už teraz sa predpokladá, že si prezidenta budeme voliť ešte aj v druhom kole. Práve to by malo nasledovať o dva týždne neskôr, čo koliduje s pôvodným dátumom galavečera.

Zdroj: Jan Zemiar

Organizátori sa preto rozhodli galavečer posunúť až na 13. apríl. S týmto sa tiež posúvajú termíny diváckeho hlasovania. Prvé kolo organizátori predĺžili do 3. februára. Druhé kolo sa spustí 12. februára a potrvá až do 10. marca.

I keď by sa mohlo zdať, že voľby a galavečer spolu nesúvisia, problémom je práve venovaný vysielací čas. Galavečer OTO totiž beží v hlavnom vysielacom čase a končí až okolo 23. hodiny. V prípade volieb zase televízie sledujú priebežné výsledky, pričom živé vstupy a diskusie začínajú krátko po zavretí volebných miestností o 22. hodine. RTVS, ktorá bude 19. ročník OTO vysielať, by tak mala veľkú dilemu.

Zdroj: RTVS

S otázkami, ako tieto zmeny ovplyvnili programovú štruktúru televízie a prípadné prebiehajúce prípravy, sme oslovili aj RTVS. Bohužiaľ, na otázky zatiaľ nereagovali.

Anketa OTO už tradične na základe diváckeho hlasovania oceňuje najobľúbenejších hercov, moderátorov, hudobníkov, ale aj televízne programy či seriály a mnoho iných.