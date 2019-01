Poznáme NOVÉ mená moderátorov Hlasu: To je ale kombinácia!

BRATISLAVA - Už onedlho na markizáckych obrazovkách odštartuje šou The Voice Česko Slovensko. Televízia odhalila mená všetkých porotcov, známi sú aj hlavní moderátori. Zrejme už jedným z posledných tajomstiev okolo zábavnej relácie bolo to, kto bude divákov sprevádzať zákulisím. Toto sú oni!

Prednedávnom sa už rozšírili informácie o tom, že moderátorkou by mala byť česká raperka Sharlota. Tieto reči sa teraz oficiálne potvrdili s tým rozdielom, že mladá kráska bude divákov sprevádzať zákulisím, nie ako jedna z hlavných moderátoriek. Za Slovensko padol výber na ostrieľaného Matúša Krnčoka, ktorý sa na tejto pozícii osvedčil napríklad aj počas Let‘s Dance či Superstar.

„Vždy som chcel byť súčasťou veľkých projektov a vďaka Markíze a režisérovi Pepemu Majeskému sa to stalo skutočnosťou. The Voice Česko Slovensko je medzinárodný formát, na ktorý sa veľmi teším. Nie je to obyčajná spevácka súťaž,“ vyjadril sa Matúš, ktorý je spokojný aj s výberom svojej kolegyne. „Ako dvojka vás budeme sprevádzať zákulisím celej šou. Ďalšia výzva predo mnou,“ teší sa sympatický moderátor.

Matúš Krnčok má na Markíze aj vlastnú reláciu TBT, kde spovedá najznámejšie osobnosti slovenského šoubiznisu. Zdroj: TV MARKÍZA

Matúšovou partnerkou v zákulisí bude raperka Sharlota. Zdroj: Instagram

Z novej série úspešného projektu je nadšená aj televízia - rovnako ako z výberu moderátorov. „Matúš so Sharlotou si výborne sadli, ľudsky aj pracovne. Diváci sa vďaka nim môžu tešiť na to najaktuálnejšie dianie zo zákulisia šou, prvé emócie či reakcie koučov aj účinkujúcich,“ vyjadrila sa PR manažérka Lenka Horáková.