SVADBA markizáckej moderátorky sa odkladá: Dieťa na ceste!

Raperka Sharlota sa môže pochváliť výstavnou figúrou, ktorú zdobia mnohé tetovania. Mužskí priaznivci však u nej nemajú šancu. Už viac ako šesť rokov tvorí pár s hudobníkom, ktorý vystupuje pod umeleckým menom Lucas Blakk. Dvojica sa zasnúbila vo februári tohto roka a v septembri plánovali svoju lásku spečatiť svadbou.

Ako ale blondínka v rozhovore pre blesk.cz prezradila, vydatou pani sa v blízkej dobe nestane. „Svadbu sme presnuli na budúci rok. Mali sme teraz dosť práce, aby sme dohnali resty. Do toho prišli nejalé rodinné záležitosti, ktoré sa celkom nezlučovali s víziou, ako by sme to chceli. Tak sme si povedali, že nebudeme s ničím ponáhľať,” povedala Sharlota s tým, že teraz si stanovali za deň svadby jún 2022.

Výstredná umelkyňa tiež konkretizovala, aké rodinné záležitosti ich viedli k tomu, že svadbu odložili. „Má sa mi v tom čase narodiť sestra,” poznamenala blondínka. O nevlastného súrodenca sa jej postaral otec a jeho nová manželka.

Keď je reč o svadbe, mladá umelykňa sa nemieni nijako obmedzovať. Podľa vlastných slov ráta s tým, že sa výdavky môžu vyšplhať do výšky pol milióna českých korún. „Hovorím si, že kašlem na rozpočet a na to, čo, koľko bude stáť. Beriem si človeka, so ktorým chcem byť do konca života,” povedala k tomu raperka.

